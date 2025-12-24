Qué se sabe del bono de ANSES de $70.000 para jubilados en enero 2026 + Seguir en









El organismo previsional definió los valores actualizados y analiza un refuerzo económico para adultos mayores en el primer mes del próximo año.

ANSES sigue sin confirmar el pago del bono de $70.000 para el 2026.

Con el 2026 cada vez más cerca, crece la expectativa entre aquellos que cobran haberes previsionales por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los nuevos montos y los beneficios extraordinarios vuelven a ser lo más esperado.

Como ya se sabe el IPC de noviembre 2025, se pueden calcular los montos que se pagarán durante el primer mes del nuevo calendario. Además sigue la expectativa por la posible continuidad de un refuerzo que se entregó durante todo el año a los sectores con menores ingresos.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 La actualización de los haberes se rige por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás. El último índice informado por el INDEC dio un porcentaje del 2,5%, que va a influir en la actualización de los haberes de enero 2026.

Con este ajuste, el haber mínimo alcanzará los $349.299,31. Pero en el otro extremo, la jubilación máxima llegará a $2.350.453,71. El incremento también se traslada a otras prestaciones del sistema. La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $279.439,45, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez suben a $244.509,52.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el bono de $70.000? La principal incógnita se da por la continuidad del refuerzo extraordinario que complementa los haberes más bajos. Hasta el momento, no hubo ningún anuncio formal que confirme o descarte su pago durante el próximo año. De todas formas, en ámbitos oficiales circula la posibilidad de que esta ayuda se prorrogue. En caso de mantenerse, el adicional se acreditaría junto con el haber mensual y alcanzaría a quienes perciben el monto mínimo, la PUAM y las pensiones no contributivas. Con este extra, el ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima podría subir a unos $419.299,31. Para los beneficiarios con haberes superiores, la suma se llegaría a dar de manera proporcional hasta llegar a ese mismo tope.

