Estas personas podrán cobrar en nombre de los jubilados y pensionados de ANSES, con un simple trámite

Conocé quienes deben sacar turno para realizar las gestiones y cómo convertirte en un apoderado.

Aquellos apoderados que sean familiares del beneficiario no deben sacar turno para realizar el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) brinda la posibilidad de nombrar un apoderado que los represente para realizar trámites o percibir sus prestaciones. Esta alternativa es fundamental para asegurar el ejercicio de los derechos previsionales de quienes no pueden trasladarse ni gestionar sus asuntos de forma presencial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través del sistema de apoderados, un tercero puede actuar en nombre del beneficiario ante ANSES , tanto para gestiones administrativas como para el cobro mensual de los haberes. La designación puede efectuarse de manera permanente o por un plazo determinado de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada titular.

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser apoderada. Aquellos que sean familiares directos o ampliados , como cónyuge, conviviente previsional, padres, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, yernos, nueras y cuñados, entre otros, no precisan solicitar turno previo para realizar el trámite .

Directores o administradores de hospitales, sanatorios o asilos, en el caso de personas internadas en estos establecimientos.

Abogados y procuradores con poder certificado ante escribano público.

jubilados ANSES.jpg

Cómo designar un apoderado desde Mi ANSES

Paso a paso: cómo hacer el trámite para designar un apoderado

Presentar la documentación necesaria:

DNI, documentación que acredite parentesco, sentencias judiciales en casos de tutoría o curatela, carta poder bancaria o credencial profesional si se trata de un abogado.

Verificar datos personales y familiares en Mi ANSES:

Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para evitar errores o demoras.

Solicitar turno, en caso de que corresponda:

Si el apoderado es un familiar, se puede concurrir a una oficina de ANSES sin turno previo.

Presentarse en la oficina de ANSES más cercana:

Por única vez junto con el apoderado, para formalizar la designación y registrar el poder.

jubilados-anses-pensionados-jubilaciones.jpg Depositphotos

Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero 2026

En enero de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES percibirán sus haberes con los montos actualizados, según la fórmula de movilidad vigente. Por ende, los valores serán:

Jubilación mínima: $ 419.301,35 ($ 349.301,35 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima: $ 2.350.461,71

PUAM: $ 349.441,46 ($ 279.441,46 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez: $ 314.513,53 ($ 244.513,53 + bono de $ 70.000)