AUH de ANSES: cuál será el monto de la Tarjeta Alimentar en enero 2026

El organismo previsional ya definió los montos actualizados para la prestación y el refuerzo mensual que acompaña a muchas familias.

La AUH de ANSES se actualiza para el primer mes del 2026.

Con el nuevo año acercándose, millones de hogares esperan novedades sobre los ingresos que reciben todos los meses por parte de ANSES. Las actualizaciones de los montos siguen un esquema automático y dependen del porcentaje de inflación de dos meses antes.

Es por eso que ya se conocen los valores que regirán en enero 2026 para la asignación destinada a niñas, niños y adolescentes, junto con el complemento para la compra de alimentos básicos. Ambos pagos se acreditan en la misma cuenta y forman parte del calendario habitual.

auh-infancias.jpg Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento que surge del índice de inflación informado por el INDEC. El dato correspondiente a noviembre es una inflación del 2,5%, porcentaje que se pasa a la prestación.

Con ese ajuste, el valor total por cada hijo quedará en $125.554,30. Como pasa todos los meses, no se deposita la suma completa. El sistema prevé el pago del 80% en forma mensual, mientras que el 20% restante queda acumulado.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto va a ser de $408.824, a los cuales también se le retendrá el 20%. Ese saldo retenido se libera una vez que la persona titular presenta la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud y escolaridad.

¿Qué pasará con la Tarjeta Alimentar? El refuerzo destinado a la compra de alimentos básicos sigue vigente para quienes reciben la asignación y tienen hijas o hijos de hasta 14 años. El acceso se mantiene automático, sin necesidad de inscripción previa. Los valores no presentan modificaciones para el próximo mes y dependen de la cantidad de menores a cargo. Para hogares con un hijo, el importe es de $52.250. En el caso de familias con dos hijos, la suma se va a $81.936. Quienes tienen tres o más hijos reciben $108.062. Este dinero se acredita junto con la prestación principal, en la misma cuenta bancaria y puede usarse únicamente para la compra de productos de la canasta básica. El objetivo de este complemento consiste en reforzar el acceso a una alimentación adecuada, más que nada en contextos de ingresos ajustados.

