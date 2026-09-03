¿Qué es el Domicilio Electrónico de Seguridad Social de ANSES y a quiénes afecta?

La medida ya está vigente y permite recibir resoluciones, citaciones y requerimientos con validez legal dentro de la aplicación oficial.

La adhesión se hace con la Clave de la Seguridad Social y requiere validar una dirección de correo electrónico.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) creó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social , un nuevo canal para recibir comunicaciones oficiales vinculadas con prestaciones y trámites. La medida fue establecida mediante la Resolución 262/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, y ya se encuentra vigente.

El sistema funciona dentro de Mi ANSES , tanto desde la plataforma web como desde la aplicación móvil. Una vez constituido, el domicilio permite recibir documentación oficial, sin depender de una comunicación postal. La principal cuestión a tener en cuenta es que las notificaciones tienen plazos legales desde el momento en que quedan disponibles.

La Resolución 262/2026 establece que la constitución es voluntaria y que pueden hacerlo todas las personas mayores de 16 años. La herramienta está destinada a quienes tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social y quieran contar con este canal para recibir comunicaciones de ANSES. Esto incluye a titulares de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones que tengan trámites o actuaciones administrativas ante el organismo.

En el caso de los apoderados , hay una aclaración importante. La resolución señala que la implementación para representantes y gestores administrativos se va a reglamentar en una segunda etapa . Por ahora, esa incorporación todavía no forma parte del esquema .

La decisión de adherir tiene una consecuencia: el domicilio pasa a producir, dentro del ámbito administrativo, los efectos de un domicilio constituido . Por eso, no se trata solamente de una bandeja para recibir avisos informativos.

ANSES

¿Qué tipo de trámites y citaciones te llegarán por la app?

El nuevo canal puede utilizarse para recibir notificaciones, comunicaciones, presentaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, emplazamientos, avisos, anuncios y comunicados relacionados con ANSES. Los documentos van a estar disponibles en “Mi Buzón”, dentro de Mi ANSES.

La resolución establece que cada comunicación debe identificar el acto administrativo correspondiente, su fecha, tipo y número, asunto, área emisora, funcionario firmante y expediente. Cuando corresponda, también deberá indicar los plazos legales, los efectos jurídicos y los recursos administrativos que pueden presentarse.

La fecha de disponibilidad es importante. Las notificaciones se consideran perfeccionadas a las 0 horas del primer día hábil posterior a aquel en que fueron puestas a disposición para su visualización en “Mi Buzón”. Esto significa que el usuario debe controlar la plataforma aunque no haya recibido un correo electrónico.

ANSES puede enviar un aviso de cortesía al correo electrónico informado por el titular. Ese mensaje sirve como alerta, pero no tiene el mismo valor que la notificación en el domicilio electrónico. Si el usuario no recibe ese correo, eso no invalida la comunicación que quedó disponible dentro de Mi ANSES. La plataforma estará disponible las 24 horas durante todo el año.

¿Cómo inscribirse si sos jubilado, apoderado o cobrás AUH?

Para constituir el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social hay que ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social y acceder a la opción “Domicilio y Datos de Contacto”. El procedimiento también puede completarse desde la aplicación oficial. Se deben aceptar los términos y condiciones del servicio e informar y validar una dirección de correo electrónico.

Un jubilado o pensionado puede hacer la adhesión siguiendo ese procedimiento. También puede hacerlo una persona que cobre AUH, siempre que cumpla con la edad mínima establecida y tenga acceso a su cuenta de Mi ANSES. En ambos casos, la activación es voluntaria. La dirección de correo electrónico tendrá una función de aviso. No reemplaza al domicilio electrónico como canal legal, ya que las comunicaciones válidas quedan disponibles en “Mi Buzón”. Por eso, después de adherirse, es importante revisar con frecuencia esa sección de la plataforma.

Para los apoderados y gestores administrativos, el esquema todavía no está completo. La Resolución 262/2026 establece que su implementación será reglamentada en una segunda etapa. Por lo tanto, no corresponde presentar el nuevo sistema como una obligación vigente para todos los representantes de beneficiarios.