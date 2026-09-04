Suba del salario mínimo y desempleo: qué cambia en las asignaciones de ANSES + Agregar ámbito en









La suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil de $383.800 a $437.000 actualiza automáticamente la Prestación por Desempleo de ANSES.

Tras la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la Prestación por Desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya tiene aumentos automáticos programados para los próximos meses. La medida impacta de lleno en los trabajadores que perdieron su empleo y cobran esta asistencia mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

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La nueva escala salarial quedó establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Como la Prestación por Desempleo está atada directamente al SMVM, también se actualizan los montos mínimos y máximos que reciben los beneficiarios.

Cómo impacta el salario mínimo en tu cobro La normativa vigente establece que la prestación por desempleo equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual, que cobró el trabajador durante los seis meses previos a la finalización de la relación laboral. Sin embargo, el beneficio tiene dos límites que lo atan al salario mínimo vigente.

No puede ser inferior al 50% del SMVM vigente y no puede superar el 100% del SMVM. Esto significa que cada vez que sube el salario mínimo, también se mueven automáticamente el piso y el techo de la prestación que liquida ANSES, garantizando que el monto se actualice sin necesidad de trámite adicional.

ANSES. Getty Images Calendario completo: escala salarial y montos mes a mes Con el nuevo esquema oficializado, el salario mínimo pasa de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027. Así, en septiembre la prestación máxima será de $191.900 y la máxima de $383.800. En octubre, mínima de $195.600 y máxima de $391.200. En noviembre, mínima de $199.400 y máxima de $398.800. En diciembre, mínima de $203.200 y máxima de $406.400.

La actualización continúa en 2027: enero : el SMVM será de $414.200, con prestación mínima de $207.100 y máxima de $414.200

: el SMVM será de $414.200, con prestación mínima de $207.100 y máxima de $414.200 febrero : $422.000 de SMVM, $211.000 mínima y $422.000 máxima

: $422.000 de SMVM, $211.000 mínima y $422.000 máxima marzo : $429.600 de SMVM, $214.800 mínima y $429,600 máxima

: $429.600 de SMVM, $214.800 mínima y $429,600 máxima abril: $437.000 de SMVM, $218.500 mínima y $437.000 máxima

Tras la suba del SMVM por Resolución 4/202, ANSES actualiza los montos mínimos y máximos de la Prestación por Desempleo hasta abril de 2027. ambito.com