ANSES digital vs. presencial: qué trámites se hacen online y cuáles siguen requiriendo turno + Agregar ámbito en









La entidad recordó qué gestiones se pueden hacer 100% online con CUIL y Clave y cuáles exigen turno presencial. Lista completa y cómo pedir cita.

ANSES detalló qué trámites se resuelven desde Mi ANSES o Atención Virtual y cuáles siguen requiriendo turno en oficinas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que es posible realizar múltiples gestiones, sin necesidad de concurrir de forma presencial a sus oficinas. Los usuarios pueden acceder a las plataformas de atención remota desde una computadora o desde el celular utilizando la aplicación Mi ANSES, la web institucional o el canal de Atención Virtual.

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Para ingresar a estos entornos y efectuar las validaciones correspondientes, la entidad solicita contar únicamente con el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social. De este modo, los beneficiarios pueden hacer consultas y presentaciones desde cualquier lugar, antes de evaluar si necesitan solicitar una cita en las dependencias físicas del organismo

Trámites 100% digitales: asignaciones, desempleo y cambio de cobro Dentro del menú de gestiones remotas, ANSES permite consultar de manera directa el recibo de haberes y realizar solicitudes vinculadas a asignaciones familiares y prestaciones extraordinarias. Entre ellas figuran la Asignación por Prenatal, por Maternidad o Maternidad Down, por Matrimonio y por Nacimiento o Adopción.

El abanico digital incluye también la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad y la presentación del certificado escolar. En cuanto a las prestaciones por desempleo, trabajadores en relación de dependencia y del sector de la construcción pueden procesar su solicitud de forma virtual. Además, se puede iniciar la Pensión No Contributiva por Invalidez y modificar datos claves como el cambio de obra social, el medio de cobro de jubilaciones y pensiones, y el medio de cobro de asignaciones y programas sociales.

Trámites presenciales: cuándo es obligatorio pedir una cita en la oficina Para el resto de las gestiones que no estén incluidas en los canales virtuales o que por su naturaleza requieran verificación de documentación original, los ciudadanos deben solicitar un turno previo para concurrir a las oficinas. Esto incluye trámites que exigen firma ológrafa, presentación de documentación que no puede validarse digitalmente o entrevistas presenciales.

ANSES recomienda primero ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar si la gestión está habilitada en forma remota. Si el sistema no ofrece la opción online, entonces sí corresponde pedir turno para atención presencial. De esta forma, se evitan traslados innecesarios y se agilizan los tiempos de resolución. Elección de sede y flexibilidad: cómo pedir turno si la gestión lo requiere Si la gestión requiere presencialidad, el turno se solicita desde la web oficial de ANSES, en la sección Turnos, seleccionando el trámite y luego la oficina más conveniente. Un punto clave que destacó el organismo es que se puede elegir la sede, sin importar el domicilio fijado en el DNI, lo que da mayor flexibilidad al ciudadano. Una vez solicitado el turno, el sistema otorga fecha, hora y lugar, y envía la constancia para presentar en la oficina. ANSES recordó que es fundamental asistir con DNI y toda la documentación requerida para ese trámite en particular, para evitar tener que reprogramar la cita.

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