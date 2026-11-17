El último aumento del año también despierta dudas sobre cuánto recibirán las familias por las ayudas adicionales.

Los pagos de diciembre generan expectativa entre las familias que reciben la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Diciembre llegará con un nuevo aumento para las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . ANSES aplicará la última actualización del año, que modificará los ingresos de los beneficiarios en un mes marcado por los gastos de fin de año y la expectativa por los próximos pagos.

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Con la inflación de octubre ya publicada, se conoce el porcentaje de incremento y es posible calcular los nuevos valores que recibirán los titulares de esta prestación.

La AUH tendrá un aumento del 2,17% en diciembre , correspondiente a la inflación de octubre, que el INDEC informó como 2,2% por redondeo. La actualización responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta las asignaciones según la evolución de los precios de dos meses atrás.

La AUH tendrá su último aumento del año, con nuevos valores tanto para la asignación general como para hijos con discapacidad.

Con este incremento, los valores calculados para diciembre quedan de la siguiente manera:

El organismo mantiene la retención del 20%, cuyo cobro depende de la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad. Sin embargo, desde noviembre funciona un sistema de verificación automática que permite cobrar el 100% mensual por los niños de hasta cuatro años inclusive, cuando se comprueba el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

La Tarjeta Alimentar conservará sus importes actuales durante diciembre, con diferentes cantidades según el número de hijos. Magnific

Tarjeta Alimentar: se modifican los montos o quedan congelados este mes

La Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores durante diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad mensual de las asignaciones. Su actualización depende del Ministerio de Capital Humano y requiere una decisión específica para modificar los importes.

Por el momento, las cantidades establecidas mediante la Resolución 161/2026 son las siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

La prestación está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, personas que cobran la Asignación por Embarazo desde el tercer mes de gestación y familias con hijos con discapacidad, sin límite de edad. También alcanza a madres de siete o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva.

El dinero se deposita automáticamente junto con la asignación correspondiente. Los beneficiarios pueden consultar la liquidación y las fechas de cobro desde Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo queda el acumulado total entre la AUH, la Tarjeta Alimentar y los adicionales para fin de año

El ingreso de diciembre dependerá de la cantidad de hijos y de los beneficios que reciba cada familia. Si se toma como referencia el pago mensual habitual del 80% de la AUH, un hogar con un hijo cobrará $202.710, al sumar los $130.460 de la asignación y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar.

Para una familia con dos hijos, el total llegará a $374.219, mientras que aquellas con tres menores alcanzarán los $540.805. Estos cálculos corresponden a los valores generales y contemplan la retención habitual sobre cada asignación.

También habrá una actualización del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que pasará de $60.203 a $61.510 mensuales. Este beneficio corresponde a embarazadas que reciben la AUE y a titulares de AUH con hijos menores de tres años.

De esta manera, una familia con un hijo que también tenga derecho al Complemento Leche podrá reunir $264.220 en diciembre, entre la asignación mensual, la Tarjeta Alimentar y el adicional alimentario. Si ANSES verifica automáticamente el cumplimiento de los requisitos y paga el 100% de la AUH, el total ascenderá a $296.835.