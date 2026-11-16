Con las fiestas cada vez más cerca, quienes se jubilaron por moratoria también esperan conocer cuánto dinero recibirán en diciembre.

Los jubilados por moratoria tendrán novedades en sus ingresos durante el último mes del año.

Los jubilados que accedieron al beneficio mediante una moratoria previsional tendrán un nuevo aumento en diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizará los haberes con el último dato de inflación, en un mes en el que los adultos mayores también recibirán un ingreso adicional por las fiestas de fin de año.

La actualización también alcanza a quienes todavía tienen cuotas pendientes de su deuda previsional. Sin embargo, el dinero que finalmente cobren puede variar según la situación de cada beneficiario.

Las jubilaciones aumentarán un 2,17% en diciembre , de acuerdo con la inflación de octubre publicada por el INDEC, que fue del 2,2% al redondearse. La actualización responde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes cada mes según la evolución de los precios.

El aumento de diciembre también alcanzará a quienes pudieron jubilarse después de regularizar sus aportes mediante una moratoria.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 en noviembre a aproximadamente $453.797 en diciembre . El incremento se aplicará de manera automática, sin necesidad de presentar documentación ni realizar trámites.

Quienes se jubilaron mediante una moratoria recibirán el mismo porcentaje que el resto de los beneficiarios del sistema previsional. Haber regularizado los años de aportes que faltaban no modifica la actualización mensual.

Cómo se calcula el medio aguinaldo (SAC) y qué montos entran en la cuenta

En diciembre también se pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Su importe equivale al 50% del haber mensual más alto del segundo semestre, que para quienes cobraron durante todo ese período será el correspondiente al último mes del año.

Para los jubilados que perciben la mínima, el medio aguinaldo será de aproximadamente $226.898. Al sumarlo al haber actualizado, el ingreso bruto llegará a $680.695, antes de aplicar los descuentos correspondientes.

El cálculo se realiza únicamente sobre la jubilación y no incluye el bono extraordinario. Tampoco se reduce la base del aguinaldo por las cuotas pendientes de la moratoria, aunque esos descuentos pueden afectar el dinero que finalmente se deposita.

En el caso de quienes comenzaron a cobrar su jubilación durante el segundo semestre, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo durante el cual recibieron la prestación.

Los jubilados recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, antes de las fiestas de fin de año. ANSES

Qué pasa con el bono de refuerzo para quienes se jubilaron por moratoria

Los jubilados por moratoria también pueden acceder al bono extraordinario que el Gobierno viene pagando a los beneficiarios de menores ingresos. Durante noviembre, el refuerzo fue de $70.000 para quienes cobran la mínima, mientras que las personas con haberes superiores recibieron una suma proporcional.

Si el Ejecutivo mantiene las mismas condiciones en diciembre, el adicional completo corresponderá a quienes perciban $453.797 de jubilación. Los que superen ese importe, pero no alcancen los $523.797, podrán recibir una cantidad menor hasta completar esa cifra.

Con este esquema, un jubilado por moratoria que cobre la mínima recibiría $750.695 brutos en diciembre, al sumar el haber mensual, el medio aguinaldo y el refuerzo. La cantidad depositada será menor después del descuento de PAMI y de las cuotas de moratoria que todavía tenga pendientes.

Por el momento, la continuidad del bono de $70.000 para diciembre necesita confirmación oficial mediante un nuevo decreto del Gobierno nacional. Su aprobación determinará el ingreso total de quienes cobran las jubilaciones más bajas.