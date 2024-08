ANSES: el importante trámite que los beneficiarios deben realizar en agosto 2024

El objetivo de este trámite es que quede confirmado que la persona no posee ningún tipo de declaración jurada, ni ingresos como monotributista, autónomo o personal de casas.

Este documento también demuestra que la persona no participa en programas educativos de ningún tipo como Progresar, la ausencia de iniciación de prestaciones previsionales nacionales, y muchos más registros importantes.

Qué es y para qué sirve la certificación negativa de ANSES

Este documento sirve para acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta con obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista, no cobra prestaciones de ANSES, ni programas sociales.