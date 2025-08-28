ANSES: este grupo podrá sumar hasta $187.031 en septiembre 2025: todos los extras que pueden cobrar

Los titulares de esta prestación podrán cobrar más con estos programas adicionales del organismo que son compatibles con el beneficio.

En septiembre , la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirá un aumento del 1,9%. A su vez, los titulares de esta prestación podrán acceder a otros beneficios que ofrece la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) con lo que podrían acercarse a un total de $187.031.

El aumento se da según lo que establece el Decreto 274/24, que acuerda aumentos mensuales en las asignaciones, pensiones y jubilaciones que tomen como referencia el último índice de inflación . El objetivo de esta medida es que los sectores más vulnerables a nivel económico puedan afrontar mejor la suba de los precios.

La Asignación Universal por Embarazo está destinada a personas en situación de vulnerabilidad social. Se incluyen personas desocupadas (en este caso ambos, tanto cónyuge como conviviente deben estar desocupados), trabajadoras informales, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares registradas y personas inscriptas en programas sociales.

El trámite varía según en qué grupo te encuentres. Si estás inscripta en el Programa Suma r y ANSES ya tiene la información necesaria, no es necesario realizar tramite alguno, ya que se deposita de forma automática. El Programa Sumar es una política pública que gestiona el Ministerio de Salud de la Nación y tiene como objetivo asegurar el acceso a un conjunto de servicios de salud para las personas que no cuenten con una cobertura médica formal.

El trámite es obligatoriamente presencial y con turno previo sí: sos monotributista social, personal de casas particulares o desempleada con cobertura de la obra social aun activa.

Requisitos para acceder a la Asignación Universal por Embarazo

Entre los requisitos obligatorios para obtener la AUE, se encuentran los siguientes:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. (Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.)

Estar inscripta en el Programa Sumar (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

(excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud) y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo. No tener obra social (excepto monotributistas sociales, personal de casas particulares y desempleadas con cobertura de salud).

Monto de la AUE de ANSES en septiembre

Debido al aumento del 1,9% que tendrán algunas prestaciones en septiembre de 2025, la Asignación por Embarazo será de $115.088. Similar al mecanismo de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), todos los meses se deposita solo el 80% ($92.070.40) y ANSES retiene el otro 20% para pagarlo tras el nacimiento o eventual interrupción del embarazo.

Extras que pueden cobrar

Existen dos extras que los titulares de esta prestación pueden percibir. En primer lugar está la Tarjeta Alimentar, cuyo monto para los titulares de la AUE es de $52.250. La Tarjeta Alimentar está disponible para beneficiarios de la AUH, AUE y titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madre de 7 hijos.

Por otro lado está el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Se trata de una ayuda económica que facilita a los titulares de la AUE y la AUH el acceso a leche y otros alimentos saludables básicos. El objetivo es asegurar una buena alimentación para las personas gestantes y un buen crecimiento para niños de hasta 3 años. El monto de esta prestación en septiembre será de $42.711.