ANSES turnos presenciales: cómo es el nuevo procedimiento para hacer trámites

El sistema optimiza las gestiones que deben realizar los beneficiarios, para acceder a la atención de las consultas relacionadas con el organismo previsional.

El organismo gestiona los trámites a través de la web para reducir la cantidad de gestiones de manera presencial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificó el sistema de turnos para la atención presencial, con el objetivo de ofrecer una mayor libertad al momento de elegir dónde realizar un trámite. La nueva modalidad permite seleccionar cualquier oficina del país , sin depender del domicilio registrado en la base de datos del organismo.

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La medida alcanza a quienes necesiten gestionar trámites presenciales en las delegaciones de ANSES. El cambio busca mejorar la accesibilidad, reducir traslados innecesarios y agilizar la atención para millones de personas que utilizan los servicios del organismo.

ANSES incorporó una modificación, que elimina la obligación de asistir a la oficina sugerida por la cercanía del domicilio declarado. Los usuarios ahora cuentan con la posibilidad de elegir la delegación que mejor se adapte a sus necesidades , sin importar la ubicación registrada en el sistema.

El esquema anterior proponía automáticamente la oficina más próxima al domicilio informado por cada ciudadano. Esa recomendación continuará disponible, aunque dejará de ser la única alternativa al momento de solicitar un turno.

El organismo explicó que el cambio responde a distintas situaciones personales que podían generar dificultades con el sistema anterior. Muchas personas trabajan en otra localidad, permanecen de viaje o residen de manera temporal lejos del domicilio registrado , por lo que la nueva modalidad ofrece una opción más flexible para esos casos.

Cada ciudadano podrá seleccionar la oficina donde prefiera realizar su trámite. La decisión quedará en manos del usuario, siempre que exista disponibilidad de turnos en la delegación elegida.

Adiós al domicilio registrado: ahora podés elegir cualquier oficina

La principal modificación consiste en que el domicilio declarado ya no condiciona la elección de la oficina de atención. El sistema permite visualizar distintas delegaciones disponibles, antes de confirmar el turno, lo que brinda más alternativas para organizar cada gestión.

Los usuarios podrán optar por la oficina que les resulte más conveniente, según cuestiones personales, familiares o laborales. La nueva modalidad contempla diferentes realidades y ofrece una mayor flexibilidad para quienes necesitan realizar trámites fuera de la zona donde tienen registrada su dirección.

ANSES indicó que la recomendación de la oficina más cercana continuará dentro del sistema. La sugerencia dejará de ser obligatoria, ya que cada persona podrá seleccionar otra delegación si considera que resulta más conveniente.

Beneficios del nuevo esquema de atención presencial

ANSES señaló que la actualización también busca distribuir mejor la demanda entre las oficinas del organismo. La descentralización permitirá aprovechar la capacidad operativa de las distintas delegaciones, con una organización diferente de los turnos disponibles.

El nuevo esquema ofrece varias ventajas para quienes necesitan atención presencial. Entre los principales beneficios figuran:

mayor libertad para elegir dónde realizar los trámites

reducción de traslados innecesarios

disminución de barreras geográficas

mejor distribución de la demanda entre oficinas

optimización de los tiempos de atención

mayor accesibilidad para personas que se encuentran lejos de su domicilio habitual

El organismo considera que esta modalidad contribuye a evitar la concentración de turnos en determinadas sedes. La distribución de usuarios entre distintas oficinas permite una mejor organización de la atención presencial.

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Cómo solicitar un turno en ANSES con el nuevo sistema

ANSES mantiene el trámite de solicitud de turnos a través de su sitio web. El procedimiento incorpora la posibilidad de elegir libremente la oficina, antes de confirmar la reserva.

Los pasos para solicitar un turno son los siguientes:

ingresar al sitio web de ANSES

acceder a la sección "Trámites y Servicios"

seleccionar la opción "Turnos"

presionar "Solicitar un turno"

elegir el trámite que se desea realizar

ingresar el número de CUIL

verificar los datos de contacto registrados

seleccionar la provincia y la oficina donde se desea recibir atención

confirmar la reserva siguiendo las indicaciones del sistema

El sistema emite una confirmación al finalizar el procedimiento. El comprobante informa la fecha, el horario y la oficina asignada para la atención presencial. De esa manera, el usuario contará con todos los datos necesarios para presentarse el día del turno seleccionado.