Cuáles son los descuentos de ANSES vigentes para jubilados en enero 2026

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta con un programa en el que brinda descuentos y reintegros a jubilados y pensionados en la compra de mercadería en determinados comercios adheridos. Este beneficio ayuda a miles de beneficiarios en las compras cotidianas.

Para aprovechar estos descuentos, el organismo recomienda revisar la lista de comercios adheridos en la página oficial de ANSES y consultar los posibles reintegros que ofrecen determinadas entidades bancarias, ya que en algunos casos los beneficios pueden acumularse.

Se trata de una serie de descuentos y reintegros exclusivos para jubilados y pensionados, disponibles en más de 7.000 comercios de barrio y en las principales cadenas de supermercados del país.

Las promociones ofrecen descuentos que comienzan con 10% de descuento , en muchos casos sin tope de reintegro, y pueden alcanzar hasta el 20% en rubros clave como perfumería y productos de limpieza, lo que implica una descompresión en los gastos diarios.

Estos beneficios están orientados a acompañar el consumo cotidiano y a fortalecer el poder de compra en productos esenciales, como alimentos, artículos de higiene personal y elementos para el hogar.

Para acceder no es necesario realizar trámites ni inscripciones previas, ya que basta con abonar la compra con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. Los descuentos se aplican al momento del pago o se acreditan posteriormente como reintegro, según el comercio y la promoción vigente.

Descuentos habilitados para jubilados de ANSES

Además, dentro del programa existen reintegros y descuentos especiales, según la entidad bancaria. En el caso del Banco Nación, se ofrece un 5% de reintegro en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día, con un tope semanal de $5.000 y un límite mensual de $20.000 por beneficiario. Para acceder a este beneficio, el pago debe realizarse mediante el QR de homebanking.

Por su parte, el Banco Galicia brinda descuentos de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, con un tope mensual de $20.000. Además, ofrece beneficios adicionales en farmacias y ópticas, donde el reintegro máximo alcanza los $12.000 por beneficiario. Estas promociones se aplican al abonar con tarjeta de débito o crédito, según cada necesidad.

En el Banco Supervielle, los martes se aplica un 20% de descuento con tarjeta de débito en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 por beneficiario. A este beneficio se suma un reintegro adicional al pagar con QR, con un tope de $15.000, lo que permite alcanzar un ahorro total de hasta $40.000 al combinar ambos medios de pago.

Además, la entidad ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas todos los martes, válido para pagos con tarjeta de débito y con QR, con un tope combinado de $12.000. También, se puede acceder a tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito, un beneficio que está disponible todos los días.