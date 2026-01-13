Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH antes que termine el plazo + Seguir en









El organismo previsional informó el plazo final para acreditar los controles correspondientes de niños y adolescentes beneficiarios de las asignaciones.

Libreta AUH: hata cuándo hay tiempo de presentarla y cuánto cobran los beneficiarios en enero 2026.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), extendió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta el 31 de marzo de 2026. Este trámite permite acceder al complemento acumulado durante 2024 y a la Ayuda Escolar Anual. La presentación puede realizarse de manera digital a través de la plataforma mi ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de turno.

La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños y adolescentes. El proceso digital simplificó los pasos necesarios, lo que facilita que los beneficiarios completen el trámite desde sus hogares.

Libreta AUH (2).png Libreta AUH. Qué es la Libreta AUH y para qué sirve La Libreta AUH es un documento que certifica que los niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cumplen con los requisitos de salud y educación. Este formulario debe presentarse cada año para acceder al 20% del complemento acumulado del año anterior y para cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Sin la presentación de este documento, los beneficiarios no pueden recibir el monto completo de la asignación. La Libreta debe estar firmada por las autoridades escolares y de salud correspondientes, lo que garantiza que los niños reciben los controles necesarios.

Cómo hacer la presentación digital El proceso para realizar la presentación digital de la Libreta AUH es sencillo y puede hacerse siguiendo estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la app mi ANSES.

En la sección Hijos > Libreta AUH, revisar la información de los hijos o personas a cargo y verificar que los datos de educación, salud y vacunación estén completos.

Si falta completar alguna sección, seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo al centro de salud o a la escuela para que lo completen y firmen.

Tomar una foto del formulario completo, asegurándose de que se vean las cuatro esquinas, que la imagen no esté movida o borrosa, y que pese menos de 3 MB en formato JPG.

Subir la foto a mi ANSES siguiendo las instrucciones en la sección Hijos > Libreta AUH. El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. En caso de no poder realizar el trámite de manera digital, se puede hacer de forma presencial en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin turno previo. ANSES billetes.webp Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en enero de 2026 es de $125.528. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $100.362. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH. En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto asciende a $408.824, con un pago mensual directo de $326.957,97 y el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. Cuándo cobro la AUH en enero El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio): Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero Los beneficiarios deben verificar el calendario según la terminación de su DNI para conocer el día exacto de su pago.