La prestación por Desempleo de ANSES aumenta en enero 2026: monto final y cómo acceder

El beneficio estatal para personas sin empleo formal cuenta con requisitos estrictos y nuevas cifras para el año que acaba de arrancar.

Empieza un nuevo año y llega con novedades para quienes se encuentran sin un empleo formal. Para esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores y mantuvo condiciones específicas para acceder a la prestación por Desempleo .

Este ingreso busca acompañar a personas que perdieron su fuente de trabajo mientras reorganizan su situación. Es fundamental tener en cuenta que el pedido no es automático y exige cumplir ciertas pautas vinculadas a aportes y al motivo del cese laboral.

El beneficio está dirigido a trabajadores que se quedaron sin trabajo por causas contempladas en la normativa vigente. Entre ellas están el despido sin causa, la finalización de contratos y el cierre de actividades.

Para avanzar con la solicitud, el organismo revisa la trayectoria laboral registrada :

Cada expediente pasa por un análisis individual que define tanto la aprobación como el tiempo de cobro.

Cómo hacer el trámite

El pedido se inicia con la documentación personal y un comprobante que acredite la situación laboral, ya sea el mismo telegrama de despido, carta documento o contrato vencido. Con esos datos, la persona interesada puede ingresar a Atención Virtual desde la página oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También existe la opción presencial en las oficinas del organismo con turno previo. Una vez enviada la solicitud, queda sujeta a evaluación administrativa.

Monto de la prestación por Desempleo en enero 2026

El valor mensual sale del 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses anteriores a la pérdida del empleo. Ese cálculo se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Para enero de 2026, el tope máximo quedó establecido en $341.000. El importe final varía según el sueldo registrado de cada persona.

Cuándo cobro la prestación por Desempleo en enero

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

DNI finalizados en 0 y 1: 23 de enero

DNI finalizados en 2 y 3: 24 de enero

DNI finalizados en 4 y 5: 25 de enero

DNI finalizados en 6 y 7: 26 de enero

DNI finalizados en 8 y 9: 27 de enero

El dinero se acredita en la cuenta bancaria informada al momento de iniciar el trámite.