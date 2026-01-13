Empieza un nuevo año y llega con novedades para quienes se encuentran sin un empleo formal. Para esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores y mantuvo condiciones específicas para acceder a la prestación por Desempleo.
La prestación por Desempleo de ANSES aumenta en enero 2026: monto final y cómo acceder
El beneficio estatal para personas sin empleo formal cuenta con requisitos estrictos y nuevas cifras para el año que acaba de arrancar.
Este ingreso busca acompañar a personas que perdieron su fuente de trabajo mientras reorganizan su situación. Es fundamental tener en cuenta que el pedido no es automático y exige cumplir ciertas pautas vinculadas a aportes y al motivo del cese laboral.
Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES
El beneficio está dirigido a trabajadores que se quedaron sin trabajo por causas contempladas en la normativa vigente. Entre ellas están el despido sin causa, la finalización de contratos y el cierre de actividades.
Para avanzar con la solicitud, el organismo revisa la trayectoria laboral registrada:
- En el caso de empleados permanentes, se exige un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación.
- Para personal eventual o de temporada, el requisito es contar con al menos 90 días trabajados en el último año y no superar 12 meses acumulados en los últimos tres.
- Quienes pertenecen al sector de la construcción deben acreditar ocho meses de aportes en los dos años anteriores al fin de obra.
Cada expediente pasa por un análisis individual que define tanto la aprobación como el tiempo de cobro.
Cómo hacer el trámite
El pedido se inicia con la documentación personal y un comprobante que acredite la situación laboral, ya sea el mismo telegrama de despido, carta documento o contrato vencido. Con esos datos, la persona interesada puede ingresar a Atención Virtual desde la página oficial con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
También existe la opción presencial en las oficinas del organismo con turno previo. Una vez enviada la solicitud, queda sujeta a evaluación administrativa.
Monto de la prestación por Desempleo en enero 2026
El valor mensual sale del 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses anteriores a la pérdida del empleo. Ese cálculo se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
Para enero de 2026, el tope máximo quedó establecido en $341.000. El importe final varía según el sueldo registrado de cada persona.
Cuándo cobro la prestación por Desempleo en enero
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:
- DNI finalizados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI finalizados en 2 y 3: 24 de enero
- DNI finalizados en 4 y 5: 25 de enero
- DNI finalizados en 6 y 7: 26 de enero
- DNI finalizados en 8 y 9: 27 de enero
El dinero se acredita en la cuenta bancaria informada al momento de iniciar el trámite.
