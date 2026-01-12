Siguen los depósitos de ANSES de enero 2026: quiénes cobran esta semana y de cuánto serán los pagos + Seguir en









El organismo previsional informó los montos y fechas de depósitos del primer mes del año que viene con aumentos y extras.

ANSES: las fechas de cobro y de cuánto seran los montos en las prestaciones en enero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con los pagos correspondientes a enero de 2026. Durante la semana que abarca del 12 al 16 de enero, los beneficiarios con documentos que finalizan en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 recibirán sus haberes según el calendario establecido.

Este proceso se enmarca en el aumento del 2,5% aplicado a todas las prestaciones, que responde a la fórmula de movilidad vigente basada en la inflación de noviembre de 2025.

El Decreto 274/2024 garantiza actualizaciones mensuales en los montos, lo que permite que los haberes mantengan su valor frente al aumento constante de precios. Este mecanismo busca proteger el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en un contexto económico complejo.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026 Los montos actualizados para enero de 2026 quedaron definidos de la siguiente manera tras el ajuste del 2,5%:

Jubilación mínima: $349.401,58

$349.401,58 Jubilación máxima : $2.351.141,84

: $2.351.141,84 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

$279.521,26 Pensiones No Contributivas (PNC): $317.885,75

$317.885,75 Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.528 (con un pago mensual del 80%, equivalente a $100.362)

$125.528 (con un pago mensual del 80%, equivalente a $100.362) Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.824 (con un pago mensual directo de $326.957,97 y el 20% retenido hasta la presentación de la Libreta AUH) El bono de $70.000 se sumará al haber mínimo si el Gobierno lo confirma antes del inicio de los pagos. En ese caso, la jubilación mínima alcanzará los $419.401,58. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados y se abonará junto con el haber mensual sin necesidad de trámites adicionales.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 Esta semana, los beneficiarios con DNI que terminan en los siguientes dígitos cobrarán según el cronograma: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio): Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero