ANSES ya deposita las jubilaciones de enero con aumento y bono + Seguir en









Comenzó el calendario de pagos oficial del organismo previsional y estos son los montos que se cobrarán durante el primer mes del 2026.

Cuánto y cuándo cobran los jubilados en enero 2026. Depositphotos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya está realizando los depósitos correspondientes a aquellos que cobran jubilaciones con el haber mínimo. En enero de 2026, estas prestaciones reciben un aumento, según lo que se establece en la fórmula de movilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los incrementos mensuales de estos haberes están contemplados en el Decreto 274/2024 y deben alinearse con el índice de inflación más reciente que haya publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta medida se propone que la población previsional no pierda poder adquisitivo frente a la variación de precios que se registra mes a mes.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones de enero 2026 Las jubilaciones reciben un 2,5% de aumento en enero, un porcentaje que se basa en el Índice de Precios al consumidor de noviembre 2025 que informó el INDEC en diciembre. Por lo tanto, los montos de esta prestación para el primer mes del 2026 son:

Jubilación mínima: $349.299,32

Jubilación máxima: $2.293.796,92 Quiénes son los jubilados que acceden al bono El bono extraordinario de $70.000 está pensado para ayudar a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Por lo tanto, quedan fuera del alcance del beneficio aquellos que perciban más de $419.299,32, que es el monto al que el Ministerio de Capital Humano se propone llegar con esta medida.

En el caso de aquellos que cobren un poco más del haber mínimo y no lleguen a superar este monto, recibirán un proporcional para hacerlo. Esta ayuda financiera adicional tiene como objetivo aminorar el impacto del aumento de precios en la población previsional.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 Según el Calendario de Pagos oficial del organismo previsional, algunos jubilados ya cobraron y otros faltan por cobrar: Jubilados y pensionados con haberes mínimos Ya cobraron: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 11 de enero

DNI terminados en 3: 12 de enero Falta cobrar: DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 18 de enero

DNI terminados en 8: 19 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo Falta cobrar: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Temas ANSES