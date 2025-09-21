Cuándo cobro ANSES: así continúa el calendario de pagos en los últimos días de septiembre 2025

Los montos de las prestaciones sociales siguen pagándose como corresponde en la recta final de septiembre en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue brindando todos los pagos para cerrar el mes de septiembre 2025. Si bien muchos ya cobraron, todavía son miles de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones que conocerán sus acreditaciones en los próximos días .

Las transferencias se están llevando a cabo de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario y abarcan distintos programas. Desde el organismo oficial se recuerda que las acreditaciones se pueden consultar también en Mi ANSES y en la web oficial.

Durante el mes de septiembre, las prestaciones sociales se ajustaron con los valores vigentes tras la última actualización:

Por el lado de las jubilaciones y pensiones:

Jubilación mínima: $390.277,17.

$390.277,17. Jubilación máxima: $2.155.162,17.

$2.155.162,17. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74.

$326.221,74. Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $294.194,02.

$294.194,02. Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17.

Además, se paga un bono extraordinario de $70.000 para quienes tienen haberes de hasta $320.277,17, mientras que los que perciben entre $320.277,18 y $390.277,16 reciben un refuerzo parcial hasta alcanzar ese monto.

Calendario de pagos de ANSES de septiembre

En la última semana de septiembre, ANSES continúa con el mismo cronograma que confirmó a fines del mes pasado. Estas son las fechas a partir del 22 de septiembre para los distintos beneficios:

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre.

ANSES cierra septiembre acreditando los pagos pendientes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, completando así el calendario del mes.