Por qué es tan importante la Clave de Seguridad Social de ANSES y cómo puedo cambiarla para proteger mis datos

Con esta contraseña personal podés acceder al sitio web "mi ANSES", actualizar datos, presentar documentación y seguir el estado de tus trámites online.

Desde "mi ANSES", podés acceder a certificados oficiales, constancias de aportes y registros que facilitan gestionar las distintas prestaciones.

En tiempos en los que la mayoría de los trámites y gestiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se realizan de manera virtual , a través de su sitio web oficial o app para dispositivos móviles, proteger la información personal es esencial.

Esa llave digital que resguarda los datos y permite acceder a todos los servicios e información de la entidad previsional es la Clave de Seguridad Social . Con ella, se puede consultar el estado de tu ayuda económica, presentar la Libreta AUH, descargar certificados laborales, iniciar solicitudes o verificar pagos, sin necesidad de hacer filas en una oficina de atención presencial.

Sin embargo, muchos titulares desconocen la importancia de mantener segura esa contraseña y de actualizarla periódicamente para evitar accesos de terceros. Perderla, olvidarla o dejarla expuesta significa que otras personas pueden acceder a datos sensibles, gestionen procesos sin autorización o incluso modifiquen información personal.

La Clave de Seguridad Social es una contraseña personal e intransferible que permite a cada usuario acceder al portal “mi ANSES” y realizar trámites, consultas y gestiones de manera 100% digital .

Con esta combinación, cualquier beneficiario puede consultar el estado de sus prestaciones (como jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares), presentar documentación, descargar certificados laborales o constancias de CUIL, actualizar datos personales y gestionar pagos, entre muchas otras operaciones.

Existen distintos rangos de seguridad de la clave: la más habitual es la de nivel 2, que permite acceder a la mayoría de los servicios online, y la nivel 3, que habilita el ingreso a aplicaciones corporativas específicas y requiere una validación presencial en una oficina de ANSES.

Paso a paso: cómo cambiar la Clave de Seguridad Social

Ingresá al sitio web o a la app móvil "mi ANSES". Iniciá sesión con tus datos actuales (número de CUIL y la combinación vigente) para acceder al perfil. Si no recordás la contraseña, podés usar la opción “Olvidé mi clave” para recuperarla respondiendo preguntas de seguridad. Una vez dentro de tu cuenta, buscá el apartado “Gestión de Clave”. Allí encontrarás la opción para crear una nueva combinación. Elegí una clave que combine letras, números y símbolos, que no contenga datos personales obvios (como tu fecha de nacimiento) y que tenga al menos 8 caracteres. Es fundamental que sea única y que no la uses en otras plataformas. El sistema te pedirá aceptar las políticas de seguridad y volver a ingresar la contraseña nueva para validarla. Una vez confirmada, el cambio quedará registrado automáticamente.

Si en algún momento olvidás tu clave o sospechás que alguien más la conoce, podés volver a realizar este mismo proceso para reemplazarla. Mantenerla actualizada y protegida es la mejor forma de asegurar que nadie acceda sin permiso a tu información personal.