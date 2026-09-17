ANSES recordó que jubilados y pensionados ya pueden acceder a su recibo de haberes digital

Jubilados y pensionados pueden consultar sus recibos de haberes en mi ANSES, revisar liquidaciones y descargar los comprobantes oficiales.

Jubilados y pensionados pueden consultar, descargar y conservar sus recibos de haberes mediante la aplicación mi ANSES o el sitio web oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recordó que jubilados y pensionados pueden acceder a su recibo de haberes de manera digital, a través de la aplicación Mi ANSES o del sitio web oficial del organismo. La herramienta permite consultar la información correspondiente a cada pago y conocer en detalle los conceptos incluidos en la liquidación.

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El trámite se realiza de forma online y requiere CUIL y Clave de Seguridad Social para ingresar al sistema. Además de consultar el comprobante más reciente, los beneficiarios pueden acceder a recibos anteriores y descargar el documento para conservarlo o presentarlo en distintos trámites.

El recibo permite visualizar el desglose de los haberes correspondientes a cada liquidación. De esta manera, los jubilados y pensionados pueden identificar los diferentes conceptos que integren el monto cobrado en un determinado período.

La consulta de las liquidaciones históricas también permite revisar comprobantes de meses anteriores desde el mismo entorno digital. Esta alternativa resulta útil para conservar un registro de los pagos efectuados por el organismo.

El documento obtenido mediante Mi ANSES cuenta con validez oficial , por lo que puede utilizarse como comprobante cuando sea necesario acreditar la información vinculada con los haberes previsionales.

Los dos métodos habilitados: app mi ANSES y sitio web oficial

Una de las alternativas disponibles es la app Mi ANSES, que puede utilizarse desde dispositivos iPhone y Android. La aplicación permite realizar la consulta desde el teléfono y acceder a la información previsional vinculada con el usuario.

Para encontrar el recibo dentro de la aplicación hay que ingresar a “Jubilación” y luego seleccionar “Consultar recibos de haberes”. Allí aparecen el último comprobante disponible y los documentos correspondientes a períodos anteriores.

La segunda opción es ingresar a mi ANSES desde el sitio web oficial. Una vez iniciada la sesión, el beneficiario puede realizar la consulta correspondiente y acceder a los recibos disponibles, sin necesidad de utilizar la aplicación móvil.

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Cómo protegen tu información con el CUIL y la Clave Social

El acceso al sistema requiere ingresar el CUIL y la Clave de Seguridad Social, credenciales personales utilizadas para validar la identidad del titular. De esta manera, la información previsional queda dentro de un entorno de acceso restringido.

Una vez identificado el usuario, la plataforma muestra los datos correspondientes a sus prestaciones y permite consultar los comprobantes que figuran en su historial. Por eso, las credenciales deben mantenerse bajo resguardo y no compartirse con terceros.

El sistema también permite descargar el recibo y enviarlo al correo electrónico registrado en ANSES. El archivo puede conservarse de manera digital o imprimirse posteriormente para contar con una copia física del comprobante.