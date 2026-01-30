ANSES paga $85.000 por hijo: el trámite clave que tenés que hacer antes de que empiecen las clases + Seguir en









Un monto extra que paga el organismo previsional a los titulares de la Asignación Universal por Hijo que cumplan con este requisito.

La Ayuda Escolar Anual fue confirmada y esto es lo que se debe hacer para cobrarla.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer que el formulario online para solicitar la Ayuda Escolar Anual ya se encuentra disponible. Se trata de un apoyo económico extra de $85.000 que tiene como objetivo ayudar a las familias que lo necesiten en las compras relacionadas al nuevo ciclo lectivo.

Cuando un nuevo año académico inicia, lo habitual es equipar a tus hijos con lo necesario para afrontarlo: útiles escolares, hojas, cuadernos, carpetas, mochilas, cartucheras e incluso, uniformes nuevos. Es por eso que ANSES ayuda con un monto por hijo en esta época del año a un grupo de beneficiarios.

auh anses.webp ¿Quiénes pueden cobrarlo y cuál es el requisito obligatorio para no perder el beneficio? El beneficio apunta a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Los menores deben tener entre 45 días y 17 años de edad y deben estar inscritos en instituciones educativas oficiales, sin límite de edad en el caso de personas con discapacidad. La Ayuda Escolar se da una sola vez al año y para cobrarla se debe cumplir un requisito.

En la página oficial de ANSES se puede encontrar y descargar el Formulario PS 2.68, utilizado para la acreditación escolar. Este se completa con las autoridades de la escuela, y después se presenta en una oficina del organismo sin turno previo o se vuelve a cargar en la plataforma oficial Mi ANSES. Su entrega es de vital importancia, ya que sino no se podrá recibir la Ayuda Escolar Anual.

Paso a paso: cómo solicitar la Ayuda Escolar desde tu celular hoy mismo La forma de solicitarlo es muy simple y además, completamente gratuito. Desde la pagina de Mi ANSES, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social Ir a la sección "Hijos" y luego hacer clic en la parte de "Presentar certificado escolar" Completar los datos del menor, y luego seleccionar "Generar" para descargar o imprimir el documento Llevarlo ante las autoridades educativas correspondientes para que lo firmen y sellen Una vez completo y autorizado, sacar una foto con el celular en la que se vea bien el certificado Ingresas a Mi ANSES nuevamente e ir a la misma sección de antes para cargar el archivo El calendario de pagos: cuándo vas a tener la plata depositada en tu cuenta Cuando el certificado esté cargado y haya sido aceptado por el sistema, el pago se acreditará en la cuenta bancaria del titular que lo solicitó dentro de los 60 días posteriores a la entrega. Es por eso que se recomienda realizar este trámite entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero. De esta forma, los $85.000 se depositarían para el inicio de clases o durante marzo.

