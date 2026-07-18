Cómo ver y descargar tu historial de recibos en la app mi ANSES

La aplicación oficial del organismo permite consultar los haberes desde el celular y descargar los comprobantes de manera sencilla.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a recibos actuales y de años anteriores directamente desde la app mi ANSES.

La aplicación Mi ANSES incorporó una nueva función para jubilados y pensionados, que permite consultar el historial completo de recibos de haberes desde el celular.

Además de consultar el último recibo disponible, los beneficiarios pueden buscar comprobantes correspondientes a años anteriores, revisar el detalle de cada liquidación y descargar el documento para guardarlo o imprimirlo cuando sea necesario. Según informó ANSES, el historial disponible abarca los recibos emitidos desde 2021.

Esta actualización forma parte de la renovación de la aplicación oficial , que incorporó nuevas medidas de seguridad, una nueva interfaz y funciones para realizar consultas sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina. La app está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iPhone.

Para acceder al historial de recibos es necesario contar con algunos requisitos . El primero es tener instalada la aplicación oficial mi ANSES , disponible en Google Play y App Store. También se debe ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social , las mismas credenciales para acceder al portal web del organismo. Quienes utilizan las versiones más recientes de la aplicación también pueden ingresar mediante reconocimiento facial o huella digital.

Una vez iniciada la sesión, la aplicación muestra un menú con distintos servicios disponibles. Entre ellos figuran la consulta de fechas de cobro, expedientes, historia laboral, asignaciones familiares, certificados y, desde junio de 2026, el acceso al historial completo de recibos previsionales.

Guía rápida para ver tus recibos de jubilación paso a paso

Después de ingresar a la aplicación con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el usuario debe dirigirse al menú Jubilación y seleccionar la opción Consultar recibos de haberes. Ahí aparece automáticamente la liquidación más reciente disponible. Desde esa misma pantalla también puede accederse al historial completo mediante un buscador que permite seleccionar distintos períodos.

Cada comprobante incluye el detalle de los conceptos que integran el haber mensual, como la prestación básica, aumentos por movilidad, bonos extraordinarios cuando corresponden, descuentos y otros ítems liquidados por ANSES. La información coincide con la que puede consultarse desde la versión web del organismo.

Cómo descargar y guardar los comprobantes de haberes en formato PDF

Una de las novedades más importantes es la posibilidad de descargar cada recibo de haberes. Después de abrir el comprobante correspondiente, la aplicación muestra un ícono de descarga. Al seleccionarlo, el sistema ofrece enviar el documento al correo electrónico registrado en ANSES para que posteriormente pueda descargarse, guardarse en formato PDF o imprimirse.

La misma función también está disponible desde la versión web de mi ANSES, donde los jubilados y pensionados pueden acceder al apartado Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes usando las mismas credenciales de acceso.

¿Qué hacer si no puedo ingresar a la aplicación mi ANSES?

Si la aplicación no permite iniciar sesión, el primer paso consiste en verificar que el CUIL y la Clave de la Seguridad Social sean correctos. En caso de haber olvidado la contraseña, puede recuperarse desde los canales oficiales de ANSES, siguiendo el procedimiento previsto para restablecerla.

También se recomienda comprobar que la aplicación esté actualizada a la versión más reciente. Las últimas ediciones incorporaron mejoras de seguridad y cambios en la interfaz que optimizan el funcionamiento del servicio.

Si el inconveniente persiste, el organismo aconseja realizar la consulta desde la versión web de Mi ANSES, donde también se encuentra disponible el servicio de recibos de haberes, o comunicarse mediante los canales oficiales de atención para recibir asistencia.

En algunos casos, el acceso puede verse afectado por problemas temporales de conexión o por tareas de mantenimiento del sistema. Por eso, ANSES recomienda usar siempre la aplicación oficial descargada desde las plataformas autorizadas.