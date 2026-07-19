PNC de ANSES: ¿Cuánto cobran las pensiones por invalidez y vejez en julio con el bono? + Agregar ámbito en









El pago de haberes por parte del organismo se rige de acuerdo a la reglamentación vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor.

Las gestiones de ANSES admiten atención, con o sin turno previo, según la disponibilidad de la dependencia elegida. ambito.com

Las PNC están destinadas a personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad económica y no reúnen las condiciones necesarias para acceder a una jubilación ordinaria. El Estado nacional administra estas prestaciones mediante ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

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El beneficio no exige aportes previos al sistema previsional. La cobertura alcanza a personas con discapacidad o problemas de salud permanentes, que afectan su capacidad laboral, además de adultos mayores sin ingresos suficientes ni años de aportes para jubilarse.

Monto confirmado: El total que reciben las PNC de invalidez y vejez Los beneficiarios de las PNC por Invalidez y Vejez reciben en julio un haber básico de $288.392,53. El incremento aplicado durante este mes fue del 2,15%, porcentaje que corresponde a la inflación de mayo informada por el INDEC. El bono extraordinario suma otros $70.000 al ingreso previsional. La combinación de ambos conceptos eleva el pago total a $358.392,53 para quienes acceden al refuerzo completo.

Las Pensiones No Contributivas equivalen al 70% de la jubilación mínima. La fórmula de movilidad actualiza sus valores todos los meses según el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a dos meses anteriores. La PNC por Invalidez exige una incapacidad laboral igual o superior al 66%. El solicitante debe acreditar esa condición mediante un Certificado Médico Oficial emitido por un hospital público y también debe tener menos de 65 años.

¿Cómo se compone el haber de $358.000 de este mes? El pago de julio se divide en dos componentes diferenciados. El haber previsional incorpora la movilidad mensual, mientras que el bono conserva el valor extraordinario definido por el Gobierno nacional.

Los montos quedan conformados de la siguiente manera: haber de la PNC por Invalidez o Vejez: $288.392,53

bono extraordinario: $70.000

total a cobrar en julio: $358.392,53 Los requisitos de residencia cambian según la prestación solicitada. La PNC por Invalidez exige que los extranjeros acrediten diez años de residencia continua en el país, mientras que los padres o tutores de solicitantes menores deben demostrar una permanencia mínima de tres años. La PNC por Vejez está dirigida a personas de 70 años o más que no reciben una jubilación, pensión o retiro nacional, provincial o municipal. Los argentinos naturalizados deben acreditar cinco años de residencia continua y los extranjeros necesitan demostrar 20 años de residencia efectiva. El beneficio por Invalidez resulta incompatible con un trabajo registrado, una actividad autónoma o el monotributo común. La prestación sí admite el Monotributo Social, siempre que el titular conserve las demás condiciones requeridas. Los titulares de AUH o Asignación por Embarazo dejan de percibir esas prestaciones cuando acceden a una PNC. El sistema puede reemplazarlas por las asignaciones familiares que correspondan, según la nueva situación previsional. Calendario de pagos: Quiénes cobran las Pensiones No Contributivas ANSES organiza cada mes el calendario de las Pensiones No Contributivas según la terminación del DNI. Las fechas dispuestas para este mes fueron: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

8 de julio DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

13 de julio DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

14 de julio DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

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