ANSES retoma el pago de haberes, tras el feriado: ¿Quiénes cobran esta semana?

El organismo reanuda el calendario de pagos de agosto. Jubilados, AUH y otras prestaciones vuelven a recibir sus pagos, según el DNI.

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones retoman esta semana el cobro de sus prestaciones tras la pausa del calendario por el feriado nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retoma este martes 18 de agosto el calendario de pagos correspondiente al mes, luego de la interrupción por el feriado nacional. El cronograma vuelve a ponerse en marcha de manera escalonada según la terminación del DNI.

Entre los beneficiarios que cobran esta semana se encuentran jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo .

Además, durante agosto las prestaciones alcanzadas por la movilidad recibieron un aumento del 1,89% . En el caso de los jubilados y pensionados de menores ingresos, también continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 .

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobran este martes 18 de agosto . El mismo día también se acreditan los pagos para titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con esa terminación de documento.

Luego, el calendario continuará el miércoles 19 para los DNI terminados en 6, el jueves 20 para los finalizados en 7, el viernes 21 para quienes terminan en 8 y el lunes 24 de agosto para los documentos finalizados en 9.

Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo, comenzarán a cobrar durante la última semana del mes. El cronograma será el 25 de agosto para DNI terminados en 0 y 1, el 26 para 2 y 3, el 27 para 4 y 5, el 28 para 6 y 7 y el 31 para 8 y 9.

Aumento y bono extraordinario de agosto: montos y beneficiarios

Durante agosto, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 1,89%. Con esta actualización, el haber mínimo quedó en $419.775,93, mientras que quienes cobran los ingresos más bajos pueden recibir un bono extraordinario de hasta $70.000.

Así, los jubilados que perciben el haber mínimo cobran un total de hasta $489.775,93. También acceden al refuerzo, según las condiciones establecidas, los titulares de la PUAM y de determinadas Pensiones No Contributivas.

El bono puede pagarse de forma proporcional a quienes cobran un haber superior al mínimo, siempre que el ingreso previsional no supere el tope de $489.775,93. En esos casos, ANSES liquida un monto adicional para completar ese límite.

Recomendaciones de seguridad: cómo evitar estafas telefónicas y virtuales de ANSES

Ante consultas sobre fechas de cobro o montos, es importante utilizar únicamente los canales oficiales de ANSES. Los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar sus prestaciones y próximos pagos.

También es recomendable desconfiar de llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o perfiles en redes sociales que prometan beneficios extraordinarios y soliciten datos personales, claves, códigos de verificación o información bancaria.

ANSES no necesita que los beneficiarios entreguen claves de homebanking, tokens ni códigos recibidos por SMS para cobrar una prestación. Antes de compartir cualquier información, conviene verificar directamente el trámite o beneficio a través de los canales oficiales del organismo.