Cómo constituir el Domicilio Electrónico de ANSES paso a paso

Toda persona mayor de 16 años con CUIL y Clave de Seguridad Social puede adherirse al Domicilio Electrónico de ANSES para simplificar la comunicación oficial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilitó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social , una herramienta que permite recibir notificaciones, resoluciones, citaciones y otras comunicaciones del organismo de manera digital.

La adhesión es voluntaria y está disponible para personas mayores de 16 años. El trámite se realiza desde la página web o la aplicación mi ANSES y requiere contar con CUIL, Clave de la Seguridad Social y un correo electrónico personal validado .

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un espacio digital seguro, personalizado y registrado ante ANSES para centralizar las comunicaciones relacionadas con trámites y prestaciones del organismo. Allí pueden recibirse notificaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, emplazamientos y avisos , entre otros mensajes oficiales.

Una de sus principales características es que las comunicaciones realizadas por esta vía tienen validez y eficacia en el ámbito administrativo , de la misma manera que un domicilio constituido. Por eso, quienes lo activen deberán prestar atención a las notificaciones que lleguen a su buzón digital.

Las comunicaciones podrán consultarse mediante Mi Buzón , dentro de mi ANSES. De esta manera, el organismo busca concentrar en un único espacio digital la información vinculada con los procedimientos y servicios que gestiona.

Requisitos para adherirte desde la web o la app mi ANSES

Para constituir el Domicilio Electrónico es necesario ser una persona mayor de 16 años y contar con una Clave de la Seguridad Social para ingresar a mi ANSES. La normativa establece que la adhesión alcanza a las personas que tramitan o perciben prestaciones de la Seguridad Social.

Además, el usuario debe informar y validar una dirección de correo electrónico personal. El correo declarado funciona como dato de contacto asociado al trámite, por lo que es importante utilizar una cuenta de uso habitual y verificar que pueda recibir los mensajes de confirmación.

El procedimiento puede realizarse tanto desde una computadora como desde un celular. ANSES dispone de mi ANSES como canal digital para realizar trámites y consultas con CUIL y Clave de la Seguridad Social, mientras que la aplicación permite acceder a las mismas gestiones desde dispositivos móviles.

Pasos para activar tu Domicilio Electrónico con CUIL y Clave de Seguridad Social

El primer paso consiste en ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, hay que dirigirse a “Domicilio y Datos de Contacto” y seleccionar la opción correspondiente al Domicilio Electrónico. El trámite también puede iniciarse desde la aplicación móvil mi ANSES.

Luego, el sistema solicita aceptar los términos y condiciones del servicio e informar una dirección de correo electrónico. Ese correo deberá ser validado para completar correctamente el procedimiento y asociarlo al domicilio electrónico registrado ante ANSES.

Finalmente, el Domicilio Electrónico queda constituido una vez que se completa el procedimiento indicado por el sistema. La elección tiene carácter definitivo, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar la adhesión y asegurarse de utilizar una dirección de correo a la que se tenga acceso habitual.