La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). La fecha cambia según el tipo de prestación y la terminación del DNI, por lo que quienes tienen documentos que terminan en 0 o 1 deben tener en cuenta el esquema que corresponde a su haber.
ANSES: cuándo cobran los DNI terminados en 0 y 1 en octubre 2026
El organismo ya estableció las jornadas de acreditación. Estos documentos tienen fechas diferentes según el tipo de prestación.
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Para quienes cobran una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, los documentos terminados en 0 y 1 reciben el depósito durante la segunda semana de octubre. Quienes tienen un haber superior a la mínima y DNI terminado en 0 o 1 cobran juntos llegando al cierre del mes.
Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 0 y 1
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tienen fechas individuales según el último número del DNI. Para octubre, quienes terminan en 0 cobran el jueves 8, mientras que quienes terminan en 1 lo hacen el viernes 9. El esquema completo para este primer grupo se extiende hasta el jueves 22 de octubre. La distribución quedó de la siguiente manera:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre
El calendario tiene un corte entre el viernes 9 y el martes 13 por el feriado nacional del lunes 12 de octubre. Por ese motivo, los titulares cuyos DNI terminan en 2 y 3 no cobran el lunes, sino que tienen sus depósitos programados para el martes 13 y miércoles 14, respectivamente.
Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 0 y 1
Los titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) tienen un cronograma separado del correspondiente a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para octubre, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos por jornada. El calendario queda distribuido de esta forma:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre
En el caso de los documentos finalizados en 0 y 1, el pago está previsto para el jueves 8 de octubre. El feriado del 12 de octubre vuelve a modificar el orden habitual. Después de los pagos del viernes 9, la actividad se retoma el martes 13 con los documentos terminados en 4 y 5.
DNI 0 y 1 con haberes superiores al mínimo: cuándo les toca cobrar este mes
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tienen un calendario diferente. En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por jornada y empieza los pagos después de finalizar el cronograma correspondiente a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para los documentos terminados en 0 y 1, la fecha asignada es el viernes 23 de octubre. El resto del cronograma se completa de esta manera:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre
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