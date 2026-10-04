ANSES: cuándo cobran los DNI terminados en 0 y 1 en octubre 2026 + Agregar ámbito en









El organismo ya estableció las jornadas de acreditación. Estos documentos tienen fechas diferentes según el tipo de prestación.

Los haberes mínimos se depositan el 8 y 9 de octubre, mientras que las jubilaciones superiores al mínimo llegan el 23. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). La fecha cambia según el tipo de prestación y la terminación del DNI, por lo que quienes tienen documentos que terminan en 0 o 1 deben tener en cuenta el esquema que corresponde a su haber.

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Para quienes cobran una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo, los documentos terminados en 0 y 1 reciben el depósito durante la segunda semana de octubre. Quienes tienen un haber superior a la mínima y DNI terminado en 0 o 1 cobran juntos llegando al cierre del mes.

Fecha de pago para Jubilados y Pensionados (haber mínimo) con DNI en 0 y 1 Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tienen fechas individuales según el último número del DNI. Para octubre, quienes terminan en 0 cobran el jueves 8, mientras que quienes terminan en 1 lo hacen el viernes 9. El esquema completo para este primer grupo se extiende hasta el jueves 22 de octubre. La distribución quedó de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

jueves 15 de octubre DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

lunes 19 de octubre DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

martes 20 de octubre DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

miércoles 21 de octubre DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre El calendario tiene un corte entre el viernes 9 y el martes 13 por el feriado nacional del lunes 12 de octubre. Por ese motivo, los titulares cuyos DNI terminan en 2 y 3 no cobran el lunes, sino que tienen sus depósitos programados para el martes 13 y miércoles 14, respectivamente.

Pensiones No Contributivas (PNC): cronograma de octubre para documentos finalizados en 0 y 1 Los titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) tienen un cronograma separado del correspondiente a las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para octubre, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos por jornada. El calendario queda distribuido de esta forma:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre

jueves 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre

martes 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre En el caso de los documentos finalizados en 0 y 1, el pago está previsto para el jueves 8 de octubre. El feriado del 12 de octubre vuelve a modificar el orden habitual. Después de los pagos del viernes 9, la actividad se retoma el martes 13 con los documentos terminados en 4 y 5. DNI 0 y 1 con haberes superiores al mínimo: cuándo les toca cobrar este mes Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tienen un calendario diferente. En este caso, ANSES agrupó dos terminaciones de DNI por jornada y empieza los pagos después de finalizar el cronograma correspondiente a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para los documentos terminados en 0 y 1, la fecha asignada es el viernes 23 de octubre. El resto del cronograma se completa de esta manera: DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

martes 27 de octubre DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

miércoles 28 de octubre DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre