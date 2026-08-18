ANSES semana del 18 al 23: estas son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en agosto de 2026

El organismo retoma los pagos después del feriado y sigue con jubilaciones, AUH y otras prestaciones, según la terminación del DNI.

El cronograma de agosto se reanuda el 18 y tiene nuevas acreditaciones hasta el viernes 21. Algunas prestaciones retoman pagos la semana siguiente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retoma hoy el calendario de pagos correspondiente al mes, después del feriado del lunes 17. Durante esta semana habrá acreditaciones para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo , además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones.

Cabe recordar que los fondos permanecen depositados en las cuentas bancarias asignadas y pueden ser retirados en efectivo a través de cajeros automáticos o utilizados directamente mediante tarjeta de débito y billeteras virtuales, sin necesidad de ir de forma presencial a las sucursales el mismo día del cobro.

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo son los primeros que vuelven a cobrar después del feriado. El cronograma para esta semana queda de la siguiente manera:

En agosto, la jubilación mínima quedó establecida en $419.775,93 , gracias al aumento del 1,89% . A ese monto se suma, para los beneficiarios alcanzados, un bono extraordinario de hasta $70.000 , por lo que quienes reciben el haber mínimo y el refuerzo llegan a un haber de casi $490.000 .

El bono no se incorpora al haber previsional, sino que funciona como un refuerzo extraordinario . Los jubilados y pensionados que tienen ingresos superiores a la mínima pueden recibir un complemento proporcional, siempre que su haber se encuentre dentro del límite establecido para acceder al beneficio. Quienes superan el tope de agosto no reciben el refuerzo.

AUH, AUE y Pensiones No Contributivas: quiénes cobran esta semana

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también retoma sus pagos este martes 18 de agosto. El calendario coincide con el de las jubilaciones que no superan el haber mínimo. Las fechas de esta semana son:

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo calendario durante agosto.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto

martes 18 de agosto DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto

miércoles 19 de agosto DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto

jueves 20 de agosto DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto

La AUH tiene un monto total de $150.848 por hijo, de acuerdo con la actualización del 1,89%. La modalidad de pago contempla la acreditación mensual del 80% y la retención del 20% restante, que queda sujeto a la presentación de la Libreta. En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario de agosto para estas prestaciones se concentró entre el lunes 10 y el viernes 14, según la terminación del DNI. Los documentos terminados en 0 y 1 cobraron el 10; 2 y 3, el 11; 4 y 5, el 12; 6 y 7, el 13; y 8 y 9, el 14.

ANSES en agosto: prestaciones que continúan con pagos vigentes

Las Asignaciones Familiares por Hijo siguen durante esta semana el mismo cronograma que la AUH: documentos terminados en 5 el 18 de agosto, 6 el 19, 7 el 20 y 8 el 21. Las asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción tienen un período de cobro mucho más amplio. En agosto, ANSES estableció que pueden percibirse entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, independientemente de la terminación del documento.

Para consultar la fecha exacta de una prestación, ANSES permite verificar el próximo pago mediante su sistema de consulta o en Mi ANSES, con el número de beneficio o CUIL. De esta manera, el titular puede conocer tanto el día asignado como el lugar de cobro.