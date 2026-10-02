Cambios en los pagos de ANSES por el feriado: la fecha confirmada para pensionados + Agregar ámbito en









El feriado del 12 de octubre modifica el calendario de ANSES. Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas según la terminación del DNI.

Las Pensiones No Contributivas de ANSES tendrán fechas de pago diferentes según la terminación del DNI durante octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Este mes, el cronograma tendrá modificaciones por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, jornada en la que no habrá actividad bancaria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el caso de las PNC, los pagos comenzarán el jueves 8 de octubre y se distribuirán de acuerdo con la terminación del DNI. Los documentos terminados en 2 y 3 cobrarán el viernes 9, mientras que los finalizados en 4 y 5 deberán esperar hasta el martes 13.

Fechas confirmadas: el esquema de pagos DNI por DNI DNI terminados en 0 y 1: cobrarán el jueves 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: cobrarán el viernes 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: cobrarán el martes 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: cobrarán el miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el jueves 15 de octubre Cuánto cobran los titulares de Pensiones No Contributivas este mes En octubre, las prestaciones de ANSES reciben un aumento del 1,66%, de acuerdo con la actualización mensual vinculada al índice de precios. Además, determinados beneficiarios de menores ingresos recibirán un bono extraordinario de hasta $70.000.

La Pensión No Contributiva por Invalidez y la PNC por Vejez equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio. Con el aumento de octubre, el valor base de estas prestaciones queda en $305.023,96 antes de considerar el bono extraordinario.

Con el refuerzo de $70.000, los titulares alcanzados pueden recibir un total de $375.023,96 durante octubre. El bono está destinado a los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al refuerzo.

Asignaciones Familiares de PNC ANSES. econoblog Requisitos clave para tramitar las PNC por vejez e invalidez La Pensión No Contributiva por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con una cobertura previsional o no contributiva. Entre los requisitos figuran ser argentino o residente bajo las condiciones establecidas por ANSES, no cobrar otra jubilación o pensión y no contar con bienes o ingresos que permitan la subsistencia propia y del grupo familiar conviviente. Para solicitarla también se debe acreditar la identidad y la información familiar correspondiente. ANSES establece que el trámite requiere presentar el DNI original y una copia, además del formulario de solicitud de prestaciones previsionales correspondiente. En el caso de las pensiones por invalidez, el acceso está sujeto a las condiciones específicas previstas para esa prestación y a la acreditación de la situación que da origen al beneficio. Los trámites y consultas pueden realizarse a través de los canales digitales de Mi ANSES o mediante las vías de atención habilitadas por el organismo.

Temas ANSES

calendario

pensiones