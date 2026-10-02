Nuevo trámite en ANSES: así podés activar tu Clave de Seguridad Social sin salir de casa

Este sistema verifica el DNI y la cara del usuario y cruza los datos con el Registro Nacional de las Personas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) incorporó una nueva forma de crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social sin tener que acercarse a una oficina. La herramienta está disponible desde la aplicación mi ANSES y permite validar la identidad mediante el escaneo del DNI y un reconocimiento facial realizado con la cámara del teléfono.

El nuevo mecanismo busca reforzar la seguridad del acceso a los trámites digitales y comprobar que la persona que hace la gestión sea efectivamente la titular del CUIL informado. Para eso, los datos biométricos obtenidos durante el procedimiento se cruzan con la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) .

La modificación es importante para quienes olvidaron su contraseña o necesitan generar una por primera vez . Hasta ahora, ANSES permitía obtener la clave a través de sus canales digitales, pero el nuevo sistema incorpora una instancia de identificación mediante el rostro.

Con la nueva función, ANSES suma la validación biométrica facial como mecanismo para confirmar la identidad del usuario . El proceso empieza con los datos del CUIL y continúa con la lectura del DNI mediante la cámara del teléfono. Después, el sistema solicita una captura del rostro para comparar la identidad con los registros oficiales.

El objetivo es evitar que otra persona pueda generar o recuperar una clave con los datos de un tercero. ANSES explicó que el procedimiento permite comprobar que quien está realizando la gestión es el titular del CUIL declarado mediante el entrecruzamiento de la información biométrica con RENAPER.

El método biométrico paso a paso: todo lo que podés hacer desde la cámara de tu celular

El nuevo sistema exige tener a mano el CUIL y el DNI, además de un celular con conexión a internet y acceso a la cámara. La gestión se lleva a cabo desde la aplicación mi ANSES. El procedimiento empieza al ingresar a la app y seleccionar la opción “Crear Clave”. A partir de ahí, el sistema solicita el CUIL a la persona que necesita generar o recuperar la contraseña.

Después llega el momento de validar el documento. La aplicación utiliza la cámara del teléfono para leer el código de barras o el código QR de la última versión del DNI, según corresponda al ejemplar que tenga el usuario. En algunos casos, el sistema puede solicitar información del frente y del dorso del documento.

Una vez completado el escaneo, se habilita la cámara frontal del celular. El usuario tiene que hacer el reconocimiento facial para que el sistema pueda comprobar que el rostro coincide con la identidad asociada al CUIL. Los datos biométricos se contrastan con la información disponible en RENAPER.

Si la comprobación es correcta, el usuario puede avanzar con la creación de una nueva contraseña. Debe ingresar y confirmar la clave elegida, respetando las condiciones establecidas por ANSES para su conformación. El organismo aclaró que, en caso de perder o cambiar el celular, la validación biométrica deberá realizarse nuevamente.

Ámbito Financiero

¿Perdiste tu clave de mi ANSES? Descubrí la forma más rápida de restablecerla

Quienes olvidaron su Clave de la Seguridad Social ahora pueden intentar recuperarla directamente desde la aplicación gracias al mecanismo de identificación. La principal diferencia es que la persona puede acreditar su identidad mostrando el DNI y el rostro, sin depender de las preguntas de verificación que formaban parte del procedimiento tradicional.

Una vez se recupera el acceso, la clave permite volver a entrar a mi ANSES y acceder a servicios como la consulta de la fecha de cobro, el seguimiento de expedientes, la revisión de la Historia Laboral, la descarga de la constancia de CUIL, la consulta de asignaciones y la gestión de distintos trámites.

También permite acceder a Atención Virtual, el canal mediante el cual ANSES gestiona trámites sin que el usuario tenga que presentarse en una oficina. Este servicio está disponible los días hábiles de 0 a 20 y requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.