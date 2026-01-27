Agendá este feriado: cuál es el primer fin de semana largo de febrero 2026 + Seguir en









El arranque de febrero suma un feriado local que puede modificar la rutina y abrir la chance de un descanso extendido para quienes viven o trabajan en la zona.

Los feriados de febrero se viven con celebraciones propias y un ritmo distinto. Depositphotos

Hay descansos que no figuran en el radar nacional, pero igual mueven planes y escapadas. Los feriados municipales funcionan como “atajos” en el calendario: si te toca cerca, podés disfrutar de un fin de semana largo sorpresivo. Esa lógica, típica de fiestas patronales en pueblos y ciudades, vuelve a aparecer en febrero.

El punto es simple: no todo el mundo descansa el mismo día. Mientras algunos trabajan de forma normal, otros aprovechan actos, celebraciones y un ritmo distinto en su distrito. Por eso conviene mirar con lupa el almanaque local y ver si el arranque de mes te regala una pausa inesperada.

feriado Los feriados locales pueden aparecer como sorpresa y cambiar la semana para algunos distritos. Pixabay Por qué es feriado el 2 de febrero de 2026 En el partido de Ayacucho, el 2 de febrero figura como jornada no laborable por su celebración patronal. Es una fecha vinculada a la identidad local, con tradición religiosa y actividades que suelen concentrarse alrededor de la comunidad, entre ceremonias, encuentros y propuestas abiertas.

Si vivís o trabajás en la zona, ese feriado puede cambiarte la primera semana del mes y acomodar el descanso para que se sienta como un fin de semana más largo. La recomendación práctica es chequear cómo lo aplica tu empleador o tu actividad, porque estos asuetos dependen del alcance municipal y del sector.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

