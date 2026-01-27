Hay descansos que no figuran en el radar nacional, pero igual mueven planes y escapadas. Los feriados municipales funcionan como “atajos” en el calendario: si te toca cerca, podés disfrutar de un fin de semana largo sorpresivo. Esa lógica, típica de fiestas patronales en pueblos y ciudades, vuelve a aparecer en febrero.
Agendá este feriado: cuál es el primer fin de semana largo de febrero 2026
El arranque de febrero suma un feriado local que puede modificar la rutina y abrir la chance de un descanso extendido para quienes viven o trabajan en la zona.
Confirmaron un feriado previo a Carnaval: ¿quiénes son los beneficiados?
Calendario de feriados de febrero 2026: las sorpresas de la primera semana del mes
El punto es simple: no todo el mundo descansa el mismo día. Mientras algunos trabajan de forma normal, otros aprovechan actos, celebraciones y un ritmo distinto en su distrito. Por eso conviene mirar con lupa el almanaque local y ver si el arranque de mes te regala una pausa inesperada.
Por qué es feriado el 2 de febrero de 2026
En el partido de Ayacucho, el 2 de febrero figura como jornada no laborable por su celebración patronal. Es una fecha vinculada a la identidad local, con tradición religiosa y actividades que suelen concentrarse alrededor de la comunidad, entre ceremonias, encuentros y propuestas abiertas.
Si vivís o trabajás en la zona, ese feriado puede cambiarte la primera semana del mes y acomodar el descanso para que se sienta como un fin de semana más largo. La recomendación práctica es chequear cómo lo aplica tu empleador o tu actividad, porque estos asuetos dependen del alcance municipal y del sector.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
