Anticipan nuevas medidas de fuerza en el subte: trabajadores reiteran el reclamo por el asbesto

Los trabajadores de la línea B de subte reiteraron este miércoles el pedido por la contaminación de asbesto en las formaciones y advirtieron este miércoles que podrían llevar a cabo nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas si no reciben respuestas de parte de la empresa a cargo de la concesión del servicio .

Después de liberar los molinetes en la estación Federico Lacroze esta mañana, los trabajadores del subte aseguraron que continúan en " estado de alerta ".

A través de un comunicado, anticiparon además que ya votaron medidas de fuerza "para las próximas semanas si la empresa concesionaria no realiza las acciones que corresponden para evitar que continúe la contaminación con asbesto ”.

El gremio de trabajadores del subte denunciaron que "la empresa intervino en forma ilegal sobre la estructura y elementos que contienen asbesto en varias formaciones Mitsubishi y generaron un riesgo aún mayor al habitual, de contaminación con el material cancerígeno”.

En ese mismo sentido, remarcaron que el químico está en "estado friable" y que quedó "expuesto y diseminando fibras en el ambiente, lo que expuso a millones de personas a la polución en cada viaje ”. Además de reclamar contra la empresa a cargo del subte , los empleados también presentaron denuncias ante los organismos gubernamentales.

Los trabajadores del subte redoblan el reclamo por la presencia de asbesto en las formaciones

El asbesto es un grupo de minerales cuyas fibras microscópicas, al ser inhaladas, pueden causar enfermedades graves como asbestosis y cáncer al alojarse en los pulmones.

Si bien hace años los trabajadores denuncian la presencia de este material peligroso en las formaciones de la línea B, Emova, la empresa a cargo del servicio, sostiene que llevan adelante un plan integral contra el asbesto "en toda la Red" y realizaron más de 3.000 mediciones sobre la calidad del aire.

En su último comunicado, el gremio de trabajadores sin embargo apuntó que la empresa “se niega a realizar los muestreos, mediciones y retiro de estas formaciones afectadas”. Advirtieron que enfrentan una “crisis sanitaria” por lo que alertaron que, ante la ausencia de una respuesta en el transcurso de la próxima semana, “los trabajadores de la línea B iniciaremos un proceso de retención de tareas sobre uno o más de estos trenes que hoy no están aptos y ponen en riesgo la salud de millones de personas”.

“La medida podría generar consecuencias en el funcionamiento del servicio y en su frecuencia, pero la situación sería consecuencia exclusiva de las decisiones de la concesionaria que se niega a cumplir con sus obligaciones e intenta generar conflictos mientras responsabiliza a los trabajadores que somos los únicos preocupados de que el servicio del subte sea cómodo, eficiente, accesible y seguro”, continuaron.

Por último, pidieron al Gobierno de la Ciudad que se declare “Emergencia Operativa” para la línea B para "dar respuestas urgentes, hasta la llegada de la flota nueva, el recambio del trazado de vías, el restablecimiento de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red”.