La línea D y H del subte extenderán su horario hasta las 2 de la madrugada + Seguir en









Los shows de Airbag en River y el "Párense de Manos III" en Huracán motivan servicios nocturnos especiales para facilitar la desconcentración del público.

La medida incluye trenes hasta las 2 de la madruga y paradas seleccionadas para el descenso de pasajeros. Emova

El subte de Buenos Aires anunció que extenderá su horario habitual en la líneas D y H, dos de sus ramales más utilizados, para acompañar una serie de eventos masivos que se desarrollarán en la ciudad porteña durante la semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, la medida busca facilitar el traslado nocturno de miles de personas y mejorar la desconcentración una vez finalizados los espectáculos. A continuación, conocé los detalles.

subte d Línea D de subte extiende su horario La línea D modificará su esquema de funcionamiento durante la semana para responder al impacto de los recitales de Airbag, programados para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en el Estadio River Plate. Y, en ambas jornadas, el servicio se extenderá hasta las 2 de la madrugada.

El último tren saldrá desde la estación Congreso de Tucumán a la 1:30, un punto clave por su cercanía con el Monumental. Durante esta franja especial, el servicio operará con un esquema de paradas limitadas: solo estará habilitado el descenso de pasajeros en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

bibliosubte La biblioteca subterránea está emplazada en la estación Plaza de Mayo de la línea A. GCBA Desde Subterráneos de Buenos Aires explicaron que esta modalidad apunta a ordenar el flujo de personas, evitar aglomeraciones y agilizar el traslado hacia zonas con mayor conectividad con otros medios de transporte.

La línea H extiende su horario El sábado 20 de diciembre, la atención se trasladará al sur de la ciudad, donde se realizará el evento “Párense de Manos III” en el estadio de Huracán. Para esa noche, la línea H también extenderá su servicio hasta las 2 de la madrugada, con un operativo similar al de la D. El último tren partirá desde la estación Caseros y, al igual que en otros refuerzos nocturnos, el descenso de pasajeros estará habilitado únicamente en Humberto 1°, Once – 30 de Diciembre, Corrientes y Santa Fe – Carlos Jáuregui.

Temas Subtes