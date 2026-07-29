Aprueban un protocolo de bienestar para los perros de las Fuerzas Federales de seguridad + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una guía obligatoria para el cuidado, entrenamiento y seguimiento sanitario de los canes utilizados por las fuerzas policiales y de seguridad. La normativa fija criterios para garantizar su bienestar durante toda su vida operativa.

El Ministerio de Seguridad aprobó un protocolo de bienestar animal para los perros de las fuerzas federales. La normativa fija criterios para su cuidado, entrenamiento, atención sanitaria y condiciones de trabajo, en línea con estándares internacionales.

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó el "Protocolo de Bienestar Animal para los Canes pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de la República Argentina", una guía destinada a unificar los criterios de cuidado, entrenamiento y seguimiento de los perros que cumplen funciones operativas en las distintas fuerzas federales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 709/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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La resolución establece que el nuevo protocolo será de aplicación para los canes de las fuerzas federales y faculta a la Dirección Nacional de Planificación y Gestión de los Animales de Apoyo Profesional, dependiente de la Subsecretaría de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad Nacional, a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.

El Gobierno oficializó un protocolo destinado a regular las condiciones de bienestar de los perros que integran las fuerzas federales. La medida incorpora criterios científicos sobre cuidado animal y busca unificar los procedimientos en todas las dependencias. Freepik En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó que la mencionada dirección tiene entre sus responsabilidades desarrollar programas vinculados al bienestar, la tenencia responsable, la crianza, el entrenamiento y la protección de los animales de apoyo profesional, además de coordinar acciones para atender sus necesidades sanitarias.

La resolución también señala que el nuevo protocolo se apoya en el Programa de Animales de Apoyo Profesional, creado en 2022, que incorporó el bienestar animal como eje rector para todas las actividades desarrolladas con estos animales dentro de las fuerzas federales. Ese programa adoptó como referencia científica los "cinco dominios del bienestar" propuestos por el investigador David Mellor, orientados a evaluar el estado físico y emocional de los animales.

Según el texto oficial, el objetivo es garantizar condiciones adecuadas de bienestar para los canes durante todas las etapas de su vida operativa, promoviendo prácticas de tenencia responsable y criterios de protección animal en las tareas que desarrollan junto al personal de las fuerzas de seguridad.

El protocolo incorpora mecanismos de evaluación periódica sobre el estado físico, sanitario y conductual de los animales, mediante planillas de seguimiento que contemplan indicadores sobre higiene, condición corporal, estado emocional, presencia de lesiones, evidencia de dolor, vínculo con el guía y comportamiento antes y después del servicio. Además, prevé controles tanto a nivel individual como de los caniles, con registros sobre las condiciones de alojamiento, recursos disponibles y distintos indicadores de bienestar, con el objetivo de monitorear de manera permanente el estado de los animales. La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer los estándares de bienestar animal aplicados a los perros que cumplen funciones de apoyo profesional en las fuerzas policiales y de seguridad federales.