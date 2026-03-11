ARCA actualiza el Monotributo: aumentan cuotas y topes de facturación + Seguir en









La agencia actualizó las escalas y cuotas del Monotributo con aumentos que impactan en millones de contribuyentes: conocé de que se tratan.

Las nuevas escalas del Monotributo ya rigen desde marzo para todos los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una actualización del Monotributo que comenzó a regir desde marzo e impacta en millones de trabajadores independientes y contribuyentes en Argentina.

La modificación incluye un aumento del 14,29% en las cuotas mensuales que pagan los monotributistas y también una actualización de los topes de facturación de cada categoría. La medida responde al mecanismo de actualización semestral que toma como referencia la evolución de la inflación.

Con estos cambios, los contribuyentes deben revisar su categoría para verificar si continúan dentro de los límites del régimen o si corresponde realizar una recategorización.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Cómo cambian las cuotas del Monotributo desde marzo El aumento del 14,29% impacta directamente en el valor de las cuotas mensuales que pagan los monotributistas. Este ajuste se aplica tanto al componente impositivo como a los aportes previsionales y de obra social.

La actualización se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en el segundo semestre de 2025. De esta manera, cada categoría del régimen simplificado pasa a tener un monto mensual más alto y nuevos límites de ingresos anuales permitidos. Entre los cambios principales se destacan:

Nuevos topes de facturación anual para cada categoría.

Incremento en las cuotas mensuales que pagan los contribuyentes.

Actualización automática basada en la inflación. Este ajuste es parte del sistema de actualización semestral que busca mantener el régimen del Monotributo alineado con la evolución de los precios. Qué deben hacer los monotributistas Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, ARCA recomienda a los contribuyentes revisar su situación fiscal para evitar inconsistencias o posibles sanciones. Entre las acciones más importantes que deben tener en cuenta se encuentran: Verificar si el nivel de facturación anual sigue dentro de la categoría actual.

Controlar que los ingresos declarados coincidan con los límites establecidos.

Realizar la recategorización si corresponde. Mantener actualizada la categoría es clave para evitar recategorizaciones de oficio o multas por parte del organismo recaudador.

