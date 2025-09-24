ARCA anticipó el límite de transferencias de octubre 2025 para evitar problemas

El ente informó que las billeteras virtuales deben informarle sobre las transferencias que superen un límite en particular.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites específicos para los movimientos de dinero en cuentas bancarias, y cualquier transferencia que los supere puede quedar bajo revisión. En estos casos, los bancos suelen aplicar retenciones preventivas hasta corroborar que la operación cumple con la normativa vigente.

Si el origen del dinero no puede ser justificado de forma clara, las exigencias de control se intensifican y pueden derivar en demoras o bloqueos . Por eso, conocer los topes fijados por ARCA y respetar las regulaciones resulta esencial para evitar inconvenientes al manejar montos elevados.

Desde junio cambiaron los topes que controla la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estos montos seguirán vigentes durante los próximos meses y marcan el punto a partir del cual bancos y billeteras virtuales pueden pedir explicaciones sobre el origen del dinero.

Superar estos montos no implica un bloqueo inmediato, pero sí que la entidad financiera pueda retener el dinero hasta que presentes comprobantes. Los más habituales son contratos de compraventa, facturas, recibos de sueldo, constancia de monotributo o un certificado de origen de fondos firmado por un contador.

Ignorar los pedidos del banco, no tener respaldo del dinero, superar los límites sin justificación o dividir transferencias para evitar controles son prácticas que suelen generar alertas. En esos casos, ARCA puede derivar el caso a la Unidad de Información Financiera mediante un Reporte de Operación Sospechosa.