La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que a partir de octubre entra en vigencia la modificación de las escalas del monotributo y por lo tanto, las cuotas que deben pagar los pequeños contribuyentes. El organismo ya dio a conocer cuánto deberán abonar los monotributistas en el décimo mes del año.
ARCA: así quedaron las categorías del monotributo en octubre 2025
La actualización tiene como objetivo ajustar el sistema y adecuarse a los aumentos. A continuación, los detalles.
-
ARCA: estas son las formas de pago disponibles para abonar el monotributo en octubre 2025
-
RESEÑA IMPOSITIVA
Las modificaciones de ARCA sobre la escala reestructura las categorías vigentes se basa en cambiar los límites de facturación. Esto puede hacer que varios contribuyentes tengan que cambiar a una categoría mayor o su perfil contributivo para evitar sanciones de parte del organismo.
Escalas vigentes del monotributo
Las escalas del monotributo vigentes para octubre:
- Categoría A: $ 8.992.597,87
- Categoría B: $ 13.175.201,52
- Categoría C: $ 18.473.166,15
- Categoría D: $ 22.934.610,05
- Categoría E: $ 26.977.793,60
- Categoría F: $ 33.809.379,57
- Categoría G: $ 40.431.835,35
- Categoría H: $ 61.344.853,64
- Categoría I: $ 68.664.410,05
- Categoría J: $ 78.632.948,76
- Categoría K: $ 94.805.682,90
ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría
Los monotributistas deben pagar a ARCA todos los meses una cuota que varía según la categoría en la que se encuentre. Dentro del monto total, por lo general se cobra obra social, el aporte previsional y el impuesto integrado, que según categoría, puede variar entre bienes y servicios.
Categoría A
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total: $37.085,74
Categoría B
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total: $42.216,41
Categoría C
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
Categoría D
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
Categoría E
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
- Obra social: $27.884,02
- Total: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
Categoría F
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
Categoría G
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
Categoría H
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
Categoría I
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
Categoría J
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
Categoría K
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
- Temas
- ARCA
Dejá tu comentario