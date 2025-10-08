ARCA: así quedaron las categorías del monotributo en octubre 2025







La actualización tiene como objetivo ajustar el sistema y adecuarse a los aumentos. A continuación, los detalles.

La escala del monotributo y los montos que deberán pagar los pequeños contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que a partir de octubre entra en vigencia la modificación de las escalas del monotributo y por lo tanto, las cuotas que deben pagar los pequeños contribuyentes. El organismo ya dio a conocer cuánto deberán abonar los monotributistas en el décimo mes del año.

Las modificaciones de ARCA sobre la escala reestructura las categorías vigentes se basa en cambiar los límites de facturación. Esto puede hacer que varios contribuyentes tengan que cambiar a una categoría mayor o su perfil contributivo para evitar sanciones de parte del organismo.

Escalas vigentes del monotributo Las escalas del monotributo vigentes para octubre:

Categoría A: $ 8.992.597,87

$ 8.992.597,87 Categoría B: $ 13.175.201,52

$ 13.175.201,52 Categoría C: $ 18.473.166,15

$ 18.473.166,15 Categoría D: $ 22.934.610,05

$ 22.934.610,05 Categoría E: $ 26.977.793,60

$ 26.977.793,60 Categoría F: $ 33.809.379,57

$ 33.809.379,57 Categoría G: $ 40.431.835,35

$ 40.431.835,35 Categoría H: $ 61.344.853,64

$ 61.344.853,64 Categoría I: $ 68.664.410,05

$ 68.664.410,05 Categoría J: $ 78.632.948,76

$ 78.632.948,76 Categoría K: $ 94.805.682,90

ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo según mi categoría Los monotributistas deben pagar a ARCA todos los meses una cuota que varía según la categoría en la que se encuentre. Dentro del monto total, por lo general se cobra obra social, el aporte previsional y el impuesto integrado, que según categoría, puede variar entre bienes y servicios. Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes) Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes) Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes) Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes) Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes) Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes) Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes) Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes) Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

