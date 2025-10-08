Los autos a combustible son mas duraderos que los eléctricos, según un estudio







Mientras los autos a nafta se conservan por más de una década, los eléctricos suelen reemplazarse en menos de cuatro años.

Impulsado por los cambios tecnológicos y las crecientes políticas ambientales, los autos eléctricos ganan cada vez más terreno en el mercado automotor del mundo. Sin embargo, un estudio reveló una diferencia marcada en la duración de propiedad entre autos de combustible y eléctricos.

Según el análisis de S&P Global, mientras los autos a nafta se conservan por más de una década, los eléctricos suelen reemplazarse en menos de cuatro años. Este contraste refleja no solo el impacto de la innovación tecnológica, sino también la manera en que el mercado y los hábitos de consumo se mantienen en constante cambio.

Tiempos de conservación En EEUU se usan significativamente más autos a nafta que eléctricos. Por ejemplo, según datos recopilados entre enero y julio de 2024, el 51% de los Teslas vendidos a concesionarios en EEUU fueron reemplazados por vehículos de combustible, lo que refleja una preferencia entre los conductores de coches eléctricos en general.

En el país norteamericano, la antigüedad media de un auto de nafta alcanza 12,5 años, e incluso 13,6 años si se excluyen los vehículos utilitarios. Por su parte, los eléctricos se reemplazan aproximadamente cada 3,6 años, impulsados por avances tecnológicos y condiciones de financiamiento que acortan su vida útil en manos del propietario.

En el caso de los vehículos de nafta, son varios los motivos por los que duran mas. Entre ellos se encuentran: Precios elevados : el costo de adquirir un nuevo auto, ya sea eléctrico o a nafta, motiva a conservar el actual.

: el costo de adquirir un nuevo auto, ya sea eléctrico o a nafta, motiva a conservar el actual. Fiabilidad : los motores de combustión tienen reputación de mayor resistencia y mantenimiento más sencillo.

: los motores de combustión tienen reputación de mayor resistencia y mantenimiento más sencillo. Mercado de segunda mano : incluso un auto con años de uso encuentra compradores, lo que permite esperar el mejor momento para vender.

: incluso un auto con años de uso encuentra compradores, lo que permite esperar el mejor momento para vender. Infraestructura: en zonas con poca cobertura de carga eléctrica, el auto de nafta sigue siendo más conveniente. Autos eléctricos.jpg Por el lado de los eléctricos, entre los motivos por los que se cambian tan rápido están Innovación constante : mejoras en autonomía, gestión de batería y software hacen atractivo el modelo más reciente.

: mejoras en autonomía, gestión de batería y software hacen atractivo el modelo más reciente. Leasing de 36 meses : muchos compradores optan por planes de arrendamiento que facilitan cambiar de auto cada tres años.

: muchos compradores optan por planes de arrendamiento que facilitan cambiar de auto cada tres años. Incentivos fiscales y promociones : facilitan el acceso a nuevas versiones.

: facilitan el acceso a nuevas versiones. Marcas líderes: compañías como Tesla o BYD actualizan plataformas y software con frecuencia, generando un ciclo de consumo acelerado.