ARCA confirmó los requisitos de noviembre 2025 para no pagar el monotributo







El organismo fiscal dio a conocer quiénes podrán quedar libres del pago del monotributo y cómo habilitar la exención de pago.

Cómo hacer para no pagar el monotributo en noviembre 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que un grupo específico de contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), conocido como Monotributo, podría quedar exento del pago de la cuota mensual si cumple con ciertos requisitos.

A través de la resolución 5546/2024, el organismo dispuso una medida orientada a reducir la carga fiscal de los pequeños contribuyentes. De esta manera, quienes reúnan las condiciones establecidas podrán acceder a una exención temporal del pago mensual, destinada a brindar alivio económico en el actual contexto financiero.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Qué requisitos hay que cumplir para no pagar el monotributo Para quedar exento del pago mensual del monotributo, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos específicos. La medida está dirigida principalmente a quienes ofrecen en alquiler una o, como máximo, dos propiedades.

Los requisitos establecidos por ARCA son los siguientes:

Pertenecer al Régimen Simplificado y tener declaradas hasta dos propiedades destinadas a alquiler.

No estar inscripto en otras actividades económicas dentro del monotributo.

Registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI), cumpliendo con las normativas vigentes. De esta manera, el beneficio busca favorecer a pequeños arrendadores que no desarrollan otras actividades comerciales o profesionales y que dependen exclusivamente del ingreso por alquileres.

ARCA: cómo registrarse para no pagar el monotributo Para quedar exento de pagar la cuota mensual del monotributo, se deben seguir los siguientes pasos en la web de ARCA. Paso a paso para acceder a la exención del pago del monotributo Ingresar a la página oficial del Monotributo utilizando tu clave fiscal. Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737” para iniciar el trámite. Informar el período a partir del cual te corresponde la exención del impuesto integrado. Desde el servicio con clave fiscal “Sistema Registral”, declarar la actividad correspondiente: 681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados. Verificar que los contratos de alquiler estén debidamente registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI). Cumplidos estos pasos, ARCA evaluará la solicitud y, de corresponder, aplicará la exención del pago mensual del monotributo, según lo dispuesto en la Resolución 5546/2024.

