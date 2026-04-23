Se filtró la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026: sorpresas y ausentes en el álbum de figuritas + Seguir en









El álbum de figuritas de la cita mundialista, que saldrá a la venta oficialmente el próximo lunes en nuestro país, reveló la lista de convocados por Lionel Scaloni para el máximo campeonato futbolístico.

Las figuritas del Mundial, a poco de conocerse en la Argentina

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo suma un nuevo capítulo con el anuncio oficial de los jugadores que integrarán el álbum de Panini para el Mundial 2026. Desde el lunes 27 de abril, los kioscos argentinos recibirán una colección que, como cada cuatro años, marca el inicio simbólico del ritual futbolero entre fanáticos y coleccionistas.

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El formato incluirá 18 futbolistas, el escudo de la AFA y la clásica disposición del equipo, lo que vuelve a despertar el entusiasmo de miles de seguidores que buscan completar el álbum antes del arranque del torneo.

Una lista de la Selección que mezcla historia y futuro

Entre los nombres confirmados aparece el inevitable Lionel Messi, cuya figurita —la número 17— ya se perfila como la más buscada. Todo indica que podría tratarse de su última presencia en un álbum mundialista, lo que eleva aún más su valor simbólico.

El listado también incluye a referentes consolidados como Emiliano Martínez, único arquero seleccionado, junto a piezas clave como Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

seleccion Entre los nombres confirmados aparece el inevitable Lionel Messi, cuya figurita —la número 17— ya se perfila como la más buscada. Todo indica que podría tratarse de su última presencia en un álbum mundialista, lo que eleva aún más su valor simbólico. Foto: EFE Sin embargo, uno de los aspectos más destacados es la apuesta por el recambio generacional. Jóvenes como Nico Paz, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone lograron meterse en la colección, reflejando el crecimiento de los llamados “Europibes”. También se suma Leonardo Balerdi, reforzando la última línea. Más allá de que la lista del álbum no siempre coincide con la convocatoria final de Lionel Scaloni, el lanzamiento ya instaló el clima mundialista. Como cada edición, el fenómeno trasciende lo deportivo y vuelve a unir generaciones en torno a una pasión compartida.