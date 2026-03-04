ARCA notificó las recategorizaciones de oficio del monotributo; cómo apelar si corresponde

El organismo inició recategorizaciones de oficio del régimen simplificado y contribuyentes tienen un plazo para apelar la decisión, si la consideran errónea.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comenzó a notificar a monotributistas sobre recategorizaciones de oficio, después de detectar diferencias entre lo reportado en facturación y los ingresos registrados en otras fuentes de datos, como medios electrónicos y sistemas de pago.

Este procedimiento automático forma parte del control fiscal semestral, el cual se aplica cuando los movimientos o acreditaciones observadas sugieren que la categoría declarada ya no se ajusta a la realidad económica del contribuyente.

Uno de los factores que más ha generado inquietud entre los pequeños contribuyentes es el uso de datos provenientes de billeteras virtuales y pagos electrónicos, para determinar inconsistencias entre la facturación declarada y los ingresos percibidos.

ARCA cruza información del sistema de pago electrónico, cuentas bancarias y plataformas digitales para verificar si los ingresos registrados coinciden con los límites de la categoría correspondiente. Si se detecta que ciertos movimientos superan los parámetros previstos, el organismo puede recategorizar al contribuyente de oficio, notificándole el cambio en su Domicilio Fiscal Electrónico .

Aunque algunos aportes como transferencias personales o préstamos no deberían considerarse ingresos gravados, la recategorización puede activarse si no se presentan descargos o documentación que aclare la naturaleza de esos movimientos.

ARCA: cómo apelar la recategorización de oficio del monotributo

Si recibís una notificación de ARCA por recategorización de oficio y considerás que no corresponde, tenés una ventana de 15 días hábiles desde la recepción para presentar un recurso de apelación.

El trámite debe realizarse online, a través de la plataforma de ARCA, ingresando con tu CUIT y Clave Fiscal y accediendo a “Presentaciones Digitales”. Allí se debe seleccionar el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término” y fundamentar el descargo, explicando por qué la recategorización no corresponde según tus ingresos reales.

Además, se puede adjuntar documentación respaldatoria, como extractos bancarios, comprobantes de operaciones, contratos o facturas, que demuestren que los ingresos detectados por el organismo no constituyen facturación gravada por tu actividad.

Si el plazo de 15 días ya venció, todavía es posible presentar un recurso fuera de término mediante el trámite específico en la misma plataforma, aunque este puede tener consecuencias o requisitos adicionales.

Una vez presentada la apelación, la recategorización queda suspendida mientras se analiza el descargo. Si prospera, se restituye la categoría original y se evitan sanciones; de lo contrario, la decisión de ARCA quedará firme y deberá aceptarse la nueva ubicación dentro del régimen simplificado.