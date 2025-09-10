ARCA: qué pasa si no pago el monotributo antes de la fecha de vencimiento en 2025

El ente amenaza con aplicar sanciones a quienes no paguen el monotributo en tiempo y forma, además de los conocidos recargos por atraso.

Esta es la fecha límite para abonar el monotributo si no queres sanciones de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya publicó los montos y plazos para abonar el monotributo en septiembre de 2025. Estos valores están vigentes desde agosto y son los que se mantendrán hasta la próxima actualización en febrero de 2026.

ARCA recordó a sus contribuyentes que deben verificar su categoría antes de realizar el pago ya que los topes de facturación sufrieron cambios. Además, también dio a conocer que el pago atrasado genera intereses y recargos y que en casos extremos, la excusión definitiva del régimen simplificado.

Los monotributistas tendrán plazo hasta el 22 de septiembre de 2025 para abonar la cuota mensual correspondiente al régimen simplificado. Este pago incluye tanto el aporte impositivo como las contribuciones destinadas a la obra social y al sistema previsional, y es un requisito indispensable para mantener la condición de monotributista al día.

En caso de no cumplir con el pago dentro de este período, la deuda comenzará a generar recargos e intereses resarcitorios que se acumulan hasta que se regularice la situación. Además, el atraso reiterado puede derivar en la exclusión automática del régimen y la pérdida de beneficios asociados, como el acceso a la obra social o el cómputo de aportes jubilatorios.

Cómo cancelar la deuda con ARCA

ARCA informó que los contribuyentes podrán solicitar, por única vez y a partir del mes en que venza la segunda cuota, la cancelación anticipada total de la deuda incluida en un plan de pagos.

El trámite deberá realizarse a través del servicio con clave fiscal “Presentaciones Digitales”, seleccionando la opción “Planes de pagos. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”. El monto a cancelar se calculará en función de las cuotas vencidas e impagas junto con las que aún no hayan vencido.

El pago podrá efectuarse mediante un VEP (Volante Electrónico de Pago) o a través de débito directo en cuenta bancaria, el cual se hará efectivo el día 12 del mes siguiente a la solicitud. En caso de que el importe no se acredite en la fecha indicada, la cancelación anticipada quedará habilitada nuevamente para ser abonada en el mes siguiente, utilizando los mismos medios de pago.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

Las escalas vigentes junto con sus correspondientes cuotas para el noveno mes del año:

Categoría A: $8.992.597,87 Impuesto integrado: $4.182,60 Aporte previsional: $13.663,17 Obra social: $19.239,97 Total a pagar: $37.085,74



Categoría B: $13.175.201,52 Impuesto integrado: $7.946,95 Aporte previsional: $15.029,49 Obra social: $19.239,97 Total a pagar: $42.216,41



Categoría C: $18.473.166,15 Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes) Aporte previsional: $16.532,44 Obra social: $19.239,97 Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.



Categoría D: $22.934.610,05 Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes) Aporte previsional: $18.185,68 Obra social: $22.864,90 Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.



Categoría E: $26.977.793,60 Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes) Aporte previsional: $20.004,25 Obra social: $27.884,02 Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.



Categoría F: $33.809.379,57 Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes) Aporte previsional: $22.004,67 Obra social: $32.066,63 Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.



Categoría G: $40.431.835,35 Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes) Aporte previsional: $30.806,54 Obra social: $34.576,19 Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.



Categoría H: $61.344.853,64 Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes) Aporte previsional: $43.129,16 Obra social: $41.547,19 Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.



Categoría I: $68.664.410,05 Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes) Aporte previsional: $60.380,82 Obra social: $51.306,61 Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.



Categoría J: $78.632.948,76 Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes) Aporte previsional: $84.533,15 Obra social: $57.580,51 Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

