Tierras raras: Argentina tiene un potencial de 3,3 millones de toneladas, pero no produce ni explora a escala

Un informe oficial identificó 190.395 toneladas de óxidos de tierras raras y elevó el potencial estimado a 3,3 millones mediante simulaciones del SEGEMAR. El país no registra producción desde mediados del siglo pasado y todavía no cuenta con proyectos avanzados.

Un informe oficial calculó en 3,3 millones de toneladas el potencial argentino de tierras raras. El país tiene recursos identificados, pero no produce ni explora a escala.

El Gobierno puso por primera vez un número oficial al potencial argentino de tierras raras , uno de los grupos de minerales críticos más demandados por la transición energética, la electromovilidad y la industria tecnológica. Según un informe de la Secretaría de Política Económica, el país cuenta con 190.395 toneladas identificadas de óxidos de tierras raras, aunque una simulación del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) eleva el potencial a 3.327.200 toneladas.

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La diferencia entre ambos datos marca el punto central del relevamiento: Argentina tiene un potencial geológico relevante, pero todavía no produce ni cuenta con exploración avanzada en marcha. El informe de Cadenas de Valor dedicado a las tierras raras, elaborado por la Dirección Nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor, es la primera caracterización oficial reciente sobre este recurso.

El propio documento califica como escaso el volumen identificado hasta ahora. Las 3,3 millones de toneladas surgen de un ejercicio de estimación basado en hallazgos previos, sin nuevas campañas de exploración que permitan respaldar ese número con mediciones de campo.

La única producción de minerales de tierras raras registrada en Argentina ocurrió entre 1954 y 1956. En ese período se recuperaron 1.010 kilos de monacita en la mina Teodesia, ubicada en Valle Fértil, provincia de San Juan.

Desde entonces, no hubo nuevas extracciones reportadas. El informe oficial también señala que en los últimos años no se avanzó en campañas de exploración orientadas específicamente a estos minerales.

Esa brecha entre recurso potencial y actividad concreta es el dato que define la posición argentina dentro del mercado. Mientras el informe proyecta un volumen posible de 3,3 millones de toneladas, el país todavía no cuenta con un pipeline de proyectos mineros en etapa avanzada para tierras raras.

El único movimiento reciente mencionado en el terreno es el convenio firmado por La Rioja con la empresa estadounidense American Minerals y EMSE, con respaldo técnico del SEGEMAR. Ese acuerdo se encuentra aún en etapa de prospección.

Dónde están los recursos identificados de tierras raras

Los recursos identificados se concentran en pocas provincias. San Luis explica el 54,4% del total, impulsado principalmente por el yacimiento Rodeo de los Molles.

En ese depósito, las tierras raras aparecen acompañadas por torio y uranio, alojadas en un cuerpo de fenita del batolito de Las Chacras. Están contenidas principalmente en britholita, con allanita y bastnaesita asociadas. El yacimiento suma 100.000 toneladas con una ley del 2,10%, la más alta entre los depósitos con volumen cuantificado.

Detrás de San Luis aparecen Río Negro, con el 22,3% del total identificado, a partir del área de Sierra Grande, y Salta, con el 18%, encabezada por La Aurelia. Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y San Juan completan el mapa con volúmenes menores.

El informe también identificó costras de ferro-manganeso con contenido de tierras raras en la Plataforma Continental Argentina.

Las carbonatitas concentran el mayor potencial simulado

El mayor volumen potencial estimado por el SEGEMAR no surge de los recursos ya identificados, sino de simulaciones vinculadas a otra geología.

Las carbonatitas de las Sierras Pampeanas, ubicadas en San Luis, Córdoba y Santiago del Estero, concentran 1.760.000 toneladas del potencial total. A su vez, las carbonatitas de la Mesopotamia, en Misiones y Corrientes, suman otras 1.520.000 toneladas.

Entre ambas regiones explican casi la totalidad de los 3,3 millones de toneladas estimadas. Se trata de formaciones geológicas asociadas típicamente a elementos de mayor valor comercial, aunque todavía sin campañas exploratorias que permitan convertir esa proyección en recursos medidos.

El dato abre una posibilidad para la minería argentina, pero también muestra la distancia entre el potencial geológico y el desarrollo efectivo de proyectos.

China domina el mercado global de tierras raras

El interés por las tierras raras creció por su rol en sectores estratégicos de la transición energética y la industria tecnológica. Estos minerales se utilizan en imanes permanentes para motores de vehículos eléctricos y turbinas eólicas, además de baterías, iluminación y sistemas de refrigeración.

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía reproducidos por el informe, China domina el 91% de la refinación mundial de tierras raras y el 94% de la fabricación de imanes permanentes. Ese eslabón concentra actualmente la mayor parte del valor de la cadena.

La concentración también tuvo impacto en precios. El óxido mixto de neodimio-praseodimio promedió u$s109,1 por kilo entre enero y abril de 2026, con una suba interanual del 84,7%, según datos de Bloomberg citados en el informe. El incremento fue atribuido a inventarios ajustados y a los controles comerciales impuestos por Beijing en el marco de su disputa con Estados Unidos.

RIGI, inversiones mineras y el desafío de pasar a proyectos

El marco para atraer inversiones mineras ya está disponible. El Código de Minería garantiza la libre disponibilidad del recurso al concesionario, la Ley de Inversiones Mineras ofrece estabilidad fiscal por 30 años y el RIGI incorpora beneficios adicionales para proyectos de gran escala, con una ventana de adhesión extendida hasta julio de 2027.

El informe también ubica a la Argentina entre los países que firmaron marcos de cooperación en minerales críticos con Washington.

Sin embargo, en tierras raras el eslabón faltante sigue siendo el proyecto concreto. La Argentina cuenta con una estimación oficial de potencial, pero todavía no tiene producción, exploración avanzada ni desarrollos en etapa de factibilidad.

La distancia entre las 190.395 toneladas identificadas, las 3,3 millones de toneladas simuladas y la ausencia de campañas exploratorias de escala resume el estado actual del sector: un recurso estratégico incorporado al mapa oficial, pero aún sin desarrollo minero efectivo.