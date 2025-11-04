Gran anuncio de ARCA: cómo dejar de pagar el impuesto mensual del monotributo desde ahora







Conocé quiénes son los contribuyentes que estarán exentos de abonar una parte de la cuota del régimen.

Las categorías de ARCA se actualizan cada 6 meses.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció un 100% de bonificación en el impuesto sobre el monotributo para un grupo de los contribuyentes del régimen simplificado. El objetivo de esta medida es fomentar la formalización de contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal.

El próximo 20 de noviembre es la fecha de vencimiento para abonar la cuota del monotributo. En caso de no pagarla antes de finalizado el plazo, se agregarán intereses al monto. Pero en caso de no cumplir con esta obligación fiscal por 10 meses, ARCA dará de baja del régimen al contribuyente.

monotributo.png Quiénes estarán exentos de pagar la cuota de monotributo y desde cuándo A partir de este mes, los contribuyentes que estarán exentos de abonar el impuesto integrado del monotributo, que incluye el pago de IVA y Ganancias, son aquellos que se dedican al alquiler de inmuebles. Esta bonificación fue establecida en diciembre del año pasado y para acceder a ella, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato.

Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres .

No poseer más de tres propiedades .

No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo. Cómo obtener exención del monotributo Para obtener la exención de pago del monotributo, los monotributistas deberán seguir estos simples pasos:

Ingresar al portal del monotributo con CUIL y Clave Fiscal. Registrarse en "Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27737". Informar el periodo desde el cual corresponde la exención de pago. Declarar el servicio con clave fiscal "Sistema Registral" la actividad "681098 - Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados". Verificar que los contratos están registrados en el RELI. impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos Categorías vigentes del monotributo en noviembre 2025 Estas son todas las escalas vigentes del monotributo, junto con sus ingresos brutos y valores de cuotas a abonar en noviembre:

Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

