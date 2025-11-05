Cierra uno de los parques de atracciones más populares de EEUU: cuál es







Los parques de atracciones reúnen a miles de personas que buscan pasar un rato de adrenalina y divertirse en familia. Uno de los mayores epicentros de este tipo de lugares es EEUU. En este contexto, una importante cadena anunció el cierre de uno de sus parques luego de 50 años de estar abierto al público.

El icónico parque Six Flags América, ubicado en Bowie, Maryland cerrará definitivamente tras medio siglo de historia. La compañía confirmó que la decisión forma parte de una reestructuración tras su reciente fusión con Cedar Fair Entertainment Company, iniciada en 2024. El domingo 2 de noviembre fue el último día en que recibió visitantes.

A través de sus redes sociales, el parque agradeció a sus fanáticos “por 50 años de diversión familiar” y afirmó que siempre atesorará los recuerdos compartidos, acompañando el mensaje con un corazón azul. El complejo, que incluía el parque acuático Hurricane Harbor, ofrecía más de 100 atracciones, espectáculos y montañas rusas.

Originalmente, el lugar fue inaugurado bajo el nombre The Wildlife Preserve, y más tarde evolucionó a parque de diversiones. En 1999 fue adquirido por Six Flags Entertainment, convirtiéndose en uno de los puntos más concurridos por las familias de Maryland y estados cercanos. Durante 50 años ofreció atracciones como Superman: Ride of Steel y Joker’s Jinx, además de un parque acuático anexo llamado Hurricane Harbor Maryland.

La decisión detrás de su cierre responde a una reestructuración interna derivada de la fusión con Cedar Fair. El presidente y director ejecutivo de la compañía, Richard A. Zimmerman, señaló que la decisión responde a una estrategia de largo plazo. “Como parte de nuestra revisión exhaustiva de nuestra cartera de parques, hemos determinado que Six Flags America y Hurricane Harbor no encajan estratégicamente con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía”. Six Flags América superman Durante 50 años ofreció atracciones como Superman: Ride of Steel y Joker’s Jinx, además de un parque acuático anexo llamado Hurricane Harbor Maryland. Otra cuestión que se suma a la decisión es que Six Flags enfrentó pérdidas financieras significativas en los últimos años, con una caída en el número de visitantes y una reducción en las ganancias netas. En agosto, Six Flags Entertainment Corporation informó pérdidas por más de 100 millones de dólares en apenas tres meses y adelantó que Zimmerman planea dejar su cargo a finales de año tras ese resultado negativo. Sin embargo, este cierre no significa el fin de toda la cadena. La empresa mantiene en operación otros parques como Six Flags Magic Mountain en California, Six Flags Over Texas y Six Flags México, entre muchos más. De todas maneras, la compañía señaló que revisará cada propiedad para asegurar su viabilidad a largo plazo.