ARCA: ¿tengo que esperar a 2026 para hacer la recategorización del monotributo? + Seguir en









Habrá dos convocatorias durante el año entrante, en la que los contribuyentes tendrán que revisar si siguen dentro de las escalas vigentes de su categoría.

Cuándo y cómo hacer la recategorización. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó lo cercana que se encuentra la próxima recategorización y actualización de escalas del monotributo, fijada para febrero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando el organismo fiscal hace esto, los contribuyentes deben revisar sus ingresos para asegurarse de estar en la categoría correcta. Esto evita sanciones para el monotributista y permite a ARCA llevar un mejor control de los ingresos reales.

Esta gestión es de suma importancia, porque evita que haya diferencias entre lo que los pequeños contribuyentes declaran y lo que realmente facturan; ya que esto no solamente afecta a la carga tributaria, sino también a los montos que paga en aportes previsionales y para la cobertura de la obra social.

ARCA Cuándo es y cómo se hace la recategorización del monotributo Este trámite sólo se puede hacer de forma online, siguiendo pocos pasos en el portal de ARCA. Se establecieron dos periodos para el año 2026, la primera convocatoria será entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, mientras que la segunda tendrá lugar durante el agosto.

El paso a paso para recategorizarse:

Ingresá a la página con tu Cuit y Clave Fiscal Buscá y seleccioná la opción “Recategorizarme” Verifica que los datos registrados sean correctos y estén actualizados Actualizá los parámetros que exige el sistema (ingresos brutos, superficie, energía, alquileres: como corresponda) Por último, confirmar el trámite Cuando se haya terminado el proceso, el sistema emitirá el comprobante F.184 y una nueva credencial de pago que se actualizará para las futuras cuotas. Escalas vigentes del monotributo Las categorías del monotributo junto con los topes correspondientes hasta la próxima actualización en febrero del 2026: Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Temas ARCA

Monotributo