ARCA: todo lo que tenés que saber para la segunda recategorización del monotributo 2026

Una instancia obligatoria se acerca y millones de contribuyentes van a tener que revisar todos sus datos antes de agosto.

Antes de la segunda recategorización, hay que asegurarse de tener toda la información.

Dentro de unas semanas, miles de contribuyentes tendrán que prestar atención a una de las instancias más importantes del calendario de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . La revisión, que se hace cada 6 meses, permitirá determinar si la categoría actual continúa siendo la adecuada según la actividad desarrollada.

Aunque el procedimiento es muy fácil de seguir, requiere analizar varios parámetros y respetar un cronograma específico. Un error o una omisión, por más mínima que parezca, puede derivar en sanciones económicas o en modificaciones automáticas efectuadas por parte del organismo.

Este trámite obligatorio es de los más importantes del régimen simplificado.

La recategorización es un trámite obligatorio mediante el cual cada monotributista debe verificar si la categoría en la que se encuentra todavía coincide con su situación económica real . El régimen simplificado está dividido en 11 categorías, identificadas desde la A hasta la K y cada una tiene límites de facturación anual y valores mensuales diferentes.

Cuando una persona se inscribe, elige una categoría en función de la actividad que proyecta desarrollar . Con el paso del tiempo, la realidad puede cambiar por diversos motivos, como un aumento en la cantidad de clientes, un nuevo local comercial o mayores gastos en la actividad.

Por ese motivo, ARCA exige dos revisiones anuales, una en enero y la segunda en julio. En ambos casos, el análisis toma como referencia los últimos 12 meses previos y para determinar la categoría correcta, el organismo evalúa cuatro parámetros:

Los ingresos brutos acumulados de los últimos 12 meses

La superficie destinada a la actividad económica, en caso de tener un local

El consumo de energía eléctrica registrado durante el último año

Los alquileres devengados en los últimos 12 meses

Hay contribuyentes que no deben efectuar el trámite, pero esto sucede en dos situaciones específicas. La primera es para quienes llevan menos de seis meses de actividad dentro del monotributo. La segunda aplica cuando todos los parámetros permanecen dentro de los límites de la categoría vigente y no existe ninguna modificación.

Persona mayor haciendo tramite El trámite se tiene que completar dentro del plazo estipulado. Pexels

Fechas clave: cómo y cuándo hacer la recategorización

Para la segunda instancia de 2026, ARCA estableció un período especial que comenzará el 15 de julio y finalizará el 5 de agosto. El calendario queda organizado de la siguiente manera:

Inicio del trámite: 15 de julio de 2026

Fecha límite: 5 de agosto de 2026

Primer vencimiento con la nueva categoría: 20 de agosto de 2026

Antes de ingresar al portal oficial, es necesario reunir algunos datos, los contribuyentes deberán tener a mano la facturación acumulada entre julio de 2025 y junio de 2026, pero también va a ser necesario contar con la siguiente documentación, si es que corresponde:

Metros cuadrados afectados a la actividad

Consumo anual de electricidad

Total de alquileres del negocio

El trámite se hace desde el Portal Monotributo de ARCA mediante CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. Una vez dentro de la plataforma, hay que seleccionar la opción "Recategorizarme", ahí el sistema mostrará automáticamente la información registrada y ofrecerá una categoría sugerida.

De todas formas, es fundamental revisar todos los datos antes de aceptar, ya que ARCA solamente toma la facturación electrónica que figura en sus registros. Es decir, si es que existe alguna diferencia respecto de los ingresos reales, el contribuyente deberá corregirla manualmente.

Lo mismo pasa con la superficie, los alquileres o el consumo energético. Cuando toda la información está validada, el usuario confirma la operación y descarga la nueva credencial de pago.

Trámite ARCA computadora Es importante chequear que los datos sean los correctos. Magnific

Qué pasa si no recategorizo el monotributo

Las consecuencias dependen del escenario de cada contribuyente. Si una persona debía bajar de categoría y no realizó el trámite, seguirá abonando una cuota más alta hasta la próxima revisión. Aunque en este caso no existen multas, sí hay un mayor gasto mensual.

La situación cambia cuando correspondía subir de categoría, ya que ARCA puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio correspondiente al período afectado. Además, el organismo tiene la facultad de realizar una recategorización de oficio.

Otro escenario más complicado aparece cuando el contribuyente supera el tope máximo permitido por el régimen simplificado, en 2026, el límite anual de permanencia alcanza los $108.357.083. Quienes excedan esa cifra quedarán excluidos automáticamente y pasarán al Régimen General, que implica nuevas obligaciones como el pago de IVA, Ganancias y autónomos.

Entre los errores más frecuentes, se da el de fijarse únicamente en la facturación y olvidarse del resto de los parámetros. Muchos también aceptan sin revisar la información que propone el sistema y otros no actualizan formalmente cuando hacen cambios en su actividad económica.