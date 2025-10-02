La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció parámetros para el control de operaciones bancarias y digitales durante octubre 2025. Las entidades financieras y las billeteras virtuales deberán reportar automáticamente cualquier movimiento que exceda los montos fijados. Esta medida busca fortalecer la transparencia en las transacciones y prevenir operaciones no justificadas.
ARCA ya confirmó que investigará a todos los que superen este monto en transferencias en octubre 2025
El organismo fiscal informó sobre los parámetros límites para el control de operaciones bancarias.
Los límites aplican a transferencias, extracciones, saldos bancarios, plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa. El incumplimiento de estos topes activará un proceso de verificación por parte de ARCA, que podrá solicitar documentación adicional para validar el origen de los fondos.
ARCA: límites de transferencias bancarias en octubre 2025
Los montos máximos permitidos sin necesidad de justificación durante octubre 2025 son los siguientes:
- Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000.
- Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.
- Plazos fijos: hasta $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $100.000.000 para individuos.
- Compras como consumidor final: se permiten hasta $10.000.000 sin justificación.
- Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
Aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones mensuales, ARCA monitorea el monto total acumulado. Si se superan los topes establecidos, el sistema genera un reporte automático que desencadena una investigación.
Qué pasa si supero el límite impuesto por ARCA
Cuando una persona o empresa excede los montos permitidos, ARCA requiere documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes que pueden solicitarse se incluyen:
- Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación.
- Declaraciones juradas de impuestos.
- Facturas por ventas o servicios.
- Constancias de transferencias anteriores.
Si el contribuyente no puede justificar el origen del dinero, ARCA aplica sanciones económicas. En casos extremos, la agencia puede bloquear temporalmente las cuentas involucradas hasta regularizar la situación. Esta medida busca garantizar la transparencia en el sistema financiero y prevenir operaciones sospechosas.
