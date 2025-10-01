Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reunieron, en un signo de unidad, de cara a octubre

El gobernador bonaerense acudió al departamento de San José 1111 para visitar a la titular del PJ. Se trata de la primera reunión tras la condena por Vialidad. Según supo este medio, fue en buenos términos y dialogaron sobre la situación nacional, internacional y coincidieron en seguir sumando fuerzas para octubre.

La expresidenta Cristina Kirchner recibió en su domicilio al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , en lo que representa una nueva muestra de unidad del peronismo de cara a las elecciones del 26 de octubre, luego de los chispazos internos en la previa del armado de las listas. No hubo fotos pero sí coincidencias respecto a la coyuntura local e internacional.

Tal como contó Ámbito , el encuentro entre los referentes del justicialismo era inminente y se esperaba que tuviera lugar en el transcurso de esta semana. Finalmente, se llevó a cabo esta tarde, en el departamento de San José 1111 , en el barrio de Constitución, donde la titular del PJ cumple la prisión domiciliaria por la condena de Vialidad.

Según confiaron fuentes con conocimiento de lo ocurrido en la reunión, se trató de "un buen encuentro" que duró aproximadamente una hora y media, aunque no se difundieron fotos. "Fue una reunión cordial. Hubo buena onda" , resaltaron a Ámbito desde La Plata.

Entre los temas que discutieron tuvo especial protagonismo la situación nacional, atravesada por los saltos del dólar, el aumento del endeudamiento y el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación.

El contexto local también fue analizado por ambos referentes en clave internacional, a raíz del anuncio del Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de otorgar un auxilio financiero al gobierno de Javier Milei, lo cual es leído al interior del peronismo como un intento de salvataje en el marco de las elecciones de octubre y tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia.

"Seguir sumando fuerzas"

En el encuentro, Cristina y Kicillof coincidieron en la necesidad de "seguir sumando fuerzas" para los comicios legislativos que tendrán lugar el 26 de este mes, donde el peronismo saldrá a la cancha fortalecido por el triunfo bonaerense y augura un buen resultado para consolidar el lugar de primera minoría en el Congreso y reafirmarse como la alternativa al modelo libertario.

Días atrás, Kicillof se refirió públicamente al encuentro, aunque evitó dar precisiones. “Estamos en medio de una campaña electoral para las elecciones de octubre. Vamos a seguir trabajando para eso y tener todas las reuniones que correspondan en el marco de una boleta única que representa a todos los sectores. Pero cuando haya algo digno de comunicar, lo haremos”, dijo en una conferencia de prensa a la que asistió este medio.

El último encuentro entre ambos había sido en junio de este año, previo a la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema que derivó en el cumplimiento efectivo de prisión domiciliaria por parte de la exmandataria. En aquella oportunidad compartieron una reunión en el marco de una cumbre del Partido Justicialista.

En las últimas semanas, la expresidenta recibió en su departamento a referentes del peronismo como el candidato a diputado por Buenos Aires, Jorge Taiana y al exgobernador y postulante a legislador nacional por Salta, Juan Manuel Urtubey. También visitó San José 1111 el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.