Calendario de feriados 2025: estos son los últimos fines de semana largo del año

Los próximos feriados de octubre, noviembre y diciembre ofrecen fines de semana largos ideales para escapadas, turismo interno y descanso familiar.

El calendario 2025 aún incluye feriados en octubre, noviembre y diciembre, que aseguran fines de semana largos para disfrutar dentro del país. Pixabay

Los feriados se convirtieron en la excusa perfecta para programar escapadas y sumar descanso a la rutina laboral. Aunque septiembre no ofreció ningún respiro oficial, el calendario nacional todavía incluye varias oportunidades de tres o cuatro días para disfrutar del aire libre, del turismo interno o de una pausa reparadora antes de fin de año.

El Gobierno confirmó que el próximo descanso largo tendrá lugar en este mes de octubre, cuando el Día de la Diversidad Cultural se traslade al viernes 10, generando un fin de semana extendido. A este se suman otras fechas en noviembre y diciembre, que garantizan más fines de semana XL para aprovechar antes de cerrar el 2025.

viajes Octubre, noviembre y diciembre traen los últimos feriados del año, con fines de semana largos que invitan a viajar, celebrar y recargar energías. Pixabay

Los feriados restantes del 2025 que extenderán tu fin de semana El primer descanso confirmado es el del 10 de octubre, cuando la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural se adelante dos jornadas. Esta decisión busca fomentar el turismo interno y ofrecer a los trabajadores un respiro en pleno inicio de la primavera.

En noviembre llega un nuevo fin de semana largo, que se extenderá del 21 al 24 de noviembre, gracias al feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Ese puente de cuatro días se perfila como una de las oportunidades más esperadas del calendario.

El último tramo del año también asegura otra escapada: el 8 de diciembre, con motivo del Día de la Virgen. Esta fecha religiosa permitirá que diciembre arranque con una pausa antes de la Navidad. Finalmente, como cada año, el 25 de diciembre marca la llegada de la Navidad, un feriado inamovible que cierra el calendario 2025 y se convierte en la última gran celebración del año.

