Asesino serial de Jujuy: aseguran usaba restos de víctimas para alimentar a sus perros

El fiscal Guillermo Beller confirmó la información. Las pruebas ubican a las cinco personas desaparecidas en la casa de Matías Jurado y los restos corresponden a un masculino.

La causa que investiga el caso de Matías Jurado , el presunto asesino serial de Jujuy , sumó un nuevo capítulo: según afirmaron fuentes judiciales este jueves, el imputado les daba de comer restos humanos a sus perros.

La información la confirmó el fiscal regional Guillermo Beller, quien explicó que las pruebas reunidas hasta el momento ubican a las cinco personas desaparecidas en la casa de Jurado.

Uno de los datos más impactantes de la investigación revelado por Beller afirma que encontraron " piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio”.

“Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos y pelo ”, detalló el fiscal. Asimismo, advirtió que, debido a esta situación, se perdieron pruebas importantes para la causa, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los animales.

Las imágenes y otras pruebas recolectadas por los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa de Jurado, aunque por el momento “no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo”, según aclaró el fiscal.

En otro tramo de la conferencia ante los medios, Beller confirmó que los restos de piel encontrados en el lugar corresponden a ADN humano de un masculino.

Por ahora, el expediente se mantiene bajo la carátula de homicidio agravado y se esperan nuevos peritajes para avanzar en la causa.

Detuvieron a un presunto asesino serial en Jujuy acusado de desapariciones y crímenes de personas en situación de calle

Matías Jurado, de 37 años, quedó imputado y continúa detenido en Jujuy tras ser acusado de la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle y sus posteriores crímenes en la provincia. Luego de realizar un allanamiento en su casa, las autoridades a cargo del caso encontraron restos óseos y de piel.

En primer lugar, Jurado fue imputado de manera formal por el caso de Jorge Omar Anachuri, quien fue visto por última vez el pasado 25 de julio. Sospechan que estuvo involucrado en al menos otras cuatro desapariciones.

Las víctimas fueron identificados como Juan Carlos González, de 60 años; Juan José Ponce (51); Miguel Ángel Quispe (60); Sergio Alejandro Sosa (25) y Jorge Omar Anachuri (60).