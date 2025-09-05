SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de septiembre 2025 - 21:13

Asesino serial de Jujuy: el metódico y macabro modus operandi de Matías Jurado

Metódico y macabro, Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy es investigado por la muerte y desaparición de al menos 4 hombres en situación de calle. Sin embargo, la justicia cree que pueden ser muchos más.

Mientras que ya son cuatro las víctimas identificadas y confirmadas luego del cotejo de ADN con las más de 300 muestras de sangre obtenidas de su domicilio, Guillermo Beller, el fiscal que investiga los crímenes del asesino serial de Jujuy, Matías Jurado, aseguró que el modus operandi que empleó tanto para captar como para hacer desaparecer a sus víctmas es realmente perturbador. "La complejidad que trae este caso es que no tenemos cuerpos y no tenemos puntualmente la causal de las muertes", sostuvo.

En diálogo con el canal de noticias A24, el fiscal Beller aseguró que el número de víctimas podría ascender incluso hasta 20 y que, los 4 hombres en situación de calle desaparecidos fueron captados y descuartizados entre junio y julio de este año. "Lo que más me sorprendió a mi es la limpieza y lo metódico que fue esta persona hacer todo lo que hizo, según la confirmación de adn y los restos óseos, de haber descuartizado tantas personas", reconoció el fiscal.

Las víctimas fatales identificadas hasta el momento son: Jorge Omar Anachurri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Juan José Ponce (51) y Miguel Ángel Quispe. Se trata de cuatro hombres en situación de calle que habían sido denunciados como desaparecidos y cuyo adn fue encontrado en la vivienda de Jurado.

Cómo era el modus operandi del asesino serial de Jujuy

A partir de diferentes testigos, el fiscal pudo describir la operatoria seguida por Jurado para coptar a sus víctimas. Jurado lograba inflirtrarse entre la gente en situación de calle y ganar su confianza. Luego, ofrecía bebidas o trabajo a cambio de dinero y los llevaba hacia su casa en el barrio Alto Comedero. "Lo que más sorprende es su habilidad para limpiar todo antes del día que pasa la empresa de recolección de residuos. Sacaba todo para no dejar rastros en su casa", indicó Beller.

Ya en el interior de su casa, sometía a sus víctimas y luego las descuartizaba. Y allí comenzaba la operatoria para hacerlos desaparecer: algunos restos eran enterrados en su domicilio, otros incinerados y finalmente, otros eran colocados en bolsas de consorcio que el mismo Jurado arrojaba en basurales de la zona.

Esta forma metódica de actuar es, para el fiscal, una prueba clara de que era consciente de sus actos. " Este punto cobra más importancia en decir, aunque sea una explicación más psicológica que judicial, era una persona que actuaba tan metódica y armando todo, que de esa manera no es una persona que no entiende lo que está haciendo".

Jurado aseguró que es inocente

A pesar de la contundencia de las pruebas halladas, Matías Jurado aseguró que es inocente en las dos audiencias acusatorias que mantuvo. De acuerdo con el fiscal, Jurado permanece aislado en el penal de Gorriti hasta tanto se pruebe su grado de peligrosidad. Ayer, en tanto, el presunto asesino serial mantuvo el primer encuentro para la pericia psiquiátrica.

Desde el momento en que fue detenido, Jurado no habló con nadie ni recibió visitas. Ni de familiares ni de su defensa. Finalmente, y con relación a su sobrino, pieza fundamental en la causa a partir de su testimonio, Beller sostuvo que se encuentra a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia y aseguró que hay una tía que también está colaborando en su cuidado.

